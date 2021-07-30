Канадки выиграли золотые медали в восьмерках на Олимпиаде

Канадки выиграли золотые медали в соревновании восьмерок на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 5 минут 59,13 секунды.

Вторыми стали спортсменки из Новой Зеландии с результатом — 6 минут 0,4 секунды. Замкнули тройку китаянки — 6.01,21.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Восьмерка

Финал

1. Канада — 5.59,13

2. Новая Зеландия — 6.00,04

3. Китай — 6.01,21