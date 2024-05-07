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«Факел» заслужил ничью, Алип сыграл рукой. Вендел и Клаудиньо успокоились». Ташуев о спасении Воронежа

Бывший тренер «Факела» Ташуев прокомментировал ничью с «Зенитом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев — о матче с «Зенитом» с невероятной развязкой.

Играли не в тот футбол, который показывали при мне

— «Факел» заслужил сегодня ничью?

— Если в целом подводить итог встречи, то в первом тайме «Факел» был субтильным, осторожным, ждал только ошибочки «Зенита». А после перерыва мы уже увидели настоящую воронежскую команду. Азартную, эмоциональную, которая большими силами шла вперед. То есть до перерыва «Факел» играл не в тот футбол, который показывал при мне. А во второй половине встречи все поменялось. Хозяева полезли вперед, добавили в агрессии.

— А если в двух словах о «Зените»?

— Питерцы играли на классе. При счете 1:0 пару раз простили соперника. Ну так бывает. В целом ничья закономерна. Возможности клубов несоизмеримы, но своими действиями во втором тайме воронежцы заслужили это очко, сражались как единая команда!

 
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— Главный вопрос этого матча: правильно ли назначен пенальти в ворота «Зенита» в компенсированное время?

— Рука была. Это однозначно.

— Не плечо?

— Зачем считать эти сантиметры? Мяч отскочил от земли, ударился о руку, которую выставил Алип. Если бы не это движение, возможно, нападающий «Факела» получил бы этот мяч, пробил. Повторюсь, явная игра рукой. А все эти рассуждения... Предплечье, предкистье... Судьи абсолютно правы в этой ситуации.

— Но зачем Семак выпускал Алипа и переходил на игру в три центральных защитника? Не слишком ли это робко для питерцев?

— У каждого тренера свое видение ситуации. Но если еще раз отмотать игру назад, у «Зенита» же были моменты и после перехода на схему с тремя центральными. Забей Кассьерра — никто бы сейчас ничего не говорил. Так? Сашка Беленов удачно сыграл. «Факелу» во втором тайме нужно было раскрываться. «Зенит» пару раз его на этом подловил.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Позиционная атака «Зенита» субтильная

— Клаудиньо даже забил.

— Да, центральные защитники хозяев стали подниматься слишком высоко. Но Вендел забрался все-таки в офсайд, уводя за собой игрока. Так что решение арбитров мне в данном случае тоже понятно.

— А что происходит с «Зенитом»? Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?

— Позиционная атака явно субтильная.

— Поясните, пожалуйста

— Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с «физикой»? Ведь что такое физподготовка?

— Что?

— Максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд, и выигрываешь полметра, метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь.

— То есть этому «Зениту» недостает мощи?

— Пожалуй. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.

— У вас есть вопросы к Артуру? Согласны, что человек, за которого заплатили приличные деньги, разницы пока не делает?

— Можно говорить не только об Артуре, а еще о Педро, Мантуане. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Может, еще требуется время на адаптацию?

— Но есть же Вендел, Клаудиньо. Они просели?

— Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: все равно выиграем, все равно дожмем. Успокоились. Нужна какая-то встряска.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Как изменился «Факел»?

— Главное изменение в игре «Факела» при Черевченко?

— И в матче с «Сочи», и сегодня в первом тайме было видно, что команда играет низким блоком. Не увидел прессинга, который мы применяли, особенно дома. Считаю, по игре мы не уступили ни «Ростову», ни Самаре. Имели преимущество, играли в атаку.

— Но против «Крыльев» вышли в три центральных защитника.

— Все равно в том матче это была атакующая схема. 3-5-2. Один опорник, два инсайда. Два нападающих, активные фланги. А вот против «Сочи» и в первом тайме с «Зенитом» «Факел» больше думал об обороне, выжидая ошибку соперника. Да, был один удар со средней дистанции в исполнении Ромы Акбашева. А после перерыва «Факел» в целом показывал тот футбол, который показывал прежде.

 
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— Еще один вопрос по игре — про гол Дугласа. Мастерной, упустивший бразильца, в перерыве признал: не «заузил». Все верно?

— Не то чтобы не заузил... Просто Мастерной даже не посмотрел, что у него происходит за спиной. Если бы сделал это периферическим зрением, то сыграл бы по-другому.

— Как?

— Сыграл бы в тело Дугласу, не позволил бы разбежаться. Ситуация-то была не такой острой. Да, Клаудиньо удался неплохой черпачок в зону. Но Мастерной должен был уже увидеть, что оппонент включается. У тебя голова должна поворачиваться туда-сюда: мяч-игрок! А футболист Воронежа смотрел только на мяч. Это неправильно.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Будет приятно, если чемпионом станет «Краснодар»

— За кого вы болеете в чемпионской гонке?

— Я здоровый человек, не болею.

— Хорошо. Кому симпатизируете?

— Да сложно так сказать... Учитывая, что я работал в «Краснодаре», знаком со стратегией Сергея Николаевича Галицкого, который мечтал играть в Лиге чемпионов, взять титул, наверное, мне было бы приятно, если бы именно «быки» стали чемпионами.

 
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— Есть уверенность, что «Факел» не вылетит?

— Сегодня же мы видели матч «Урал» — «Балтика». Хозяева вырвали победу на последних секундах. Каждый матч непредсказуем. Все в руках «Факела». Есть уверенность, что команда останется в РПЛ. Мне этого очень хочется. Все-таки большой труд вложил в этот коллектив. Вообще с нами злую шутку сыграло то, что мы набрали очень хороший ход.

— Вот как?

— Да. Превзошли ожидания общественности. Стали появляться хвалебные статьи про команду, отдельных футболистов. Это, наверное, нам помешало в психологическом плане. Мол, все уже решили... Сейчас я желаю «Факелу» одержать две победы в трех турах. Тогда задача будет решена.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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Оренбург – Кр. Советов
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Пари НН – Спартак
 0 : 0
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Факел – Зенит
 1 : 1
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 7
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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