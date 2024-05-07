«Факел» заслужил ничью, Алип сыграл рукой. Вендел и Клаудиньо успокоились». Ташуев о спасении Воронежа
Играли не в тот футбол, который показывали при мне
— «Факел» заслужил сегодня ничью?
— Если в целом подводить итог встречи, то в первом тайме «Факел» был субтильным, осторожным, ждал только ошибочки «Зенита». А после перерыва мы уже увидели настоящую воронежскую команду. Азартную, эмоциональную, которая большими силами шла вперед. То есть до перерыва «Факел» играл не в тот футбол, который показывал при мне. А во второй половине встречи все поменялось. Хозяева полезли вперед, добавили в агрессии.
— А если в двух словах о «Зените»?
— Питерцы играли на классе. При счете 1:0 пару раз простили соперника. Ну так бывает. В целом ничья закономерна. Возможности клубов несоизмеримы, но своими действиями во втором тайме воронежцы заслужили это очко, сражались как единая команда!
— Главный вопрос этого матча: правильно ли назначен пенальти в ворота «Зенита» в компенсированное время?
— Рука была. Это однозначно.
— Не плечо?
— Зачем считать эти сантиметры? Мяч отскочил от земли, ударился о руку, которую выставил Алип. Если бы не это движение, возможно, нападающий «Факела» получил бы этот мяч, пробил. Повторюсь, явная игра рукой. А все эти рассуждения... Предплечье, предкистье... Судьи абсолютно правы в этой ситуации.
— Но зачем Семак выпускал Алипа и переходил на игру в три центральных защитника? Не слишком ли это робко для питерцев?
— У каждого тренера свое видение ситуации. Но если еще раз отмотать игру назад, у «Зенита» же были моменты и после перехода на схему с тремя центральными. Забей Кассьерра — никто бы сейчас ничего не говорил. Так? Сашка Беленов удачно сыграл. «Факелу» во втором тайме нужно было раскрываться. «Зенит» пару раз его на этом подловил.
Позиционная атака «Зенита» субтильная
— Клаудиньо даже забил.
— Да, центральные защитники хозяев стали подниматься слишком высоко. Но Вендел забрался все-таки в офсайд, уводя за собой игрока. Так что решение арбитров мне в данном случае тоже понятно.
— А что происходит с «Зенитом»? Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?
— Позиционная атака явно субтильная.
— Поясните, пожалуйста
— Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с «физикой»? Ведь что такое физподготовка?
— Что?
— Максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд, и выигрываешь полметра, метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь.
— То есть этому «Зениту» недостает мощи?
— Пожалуй. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.
— У вас есть вопросы к Артуру? Согласны, что человек, за которого заплатили приличные деньги, разницы пока не делает?
— Можно говорить не только об Артуре, а еще о Педро, Мантуане. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Может, еще требуется время на адаптацию?
— Но есть же Вендел, Клаудиньо. Они просели?
— Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: все равно выиграем, все равно дожмем. Успокоились. Нужна какая-то встряска.
Как изменился «Факел»?
— Главное изменение в игре «Факела» при Черевченко?
— И в матче с «Сочи», и сегодня в первом тайме было видно, что команда играет низким блоком. Не увидел прессинга, который мы применяли, особенно дома. Считаю, по игре мы не уступили ни «Ростову», ни Самаре. Имели преимущество, играли в атаку.
— Но против «Крыльев» вышли в три центральных защитника.
— Все равно в том матче это была атакующая схема. 3-5-2. Один опорник, два инсайда. Два нападающих, активные фланги. А вот против «Сочи» и в первом тайме с «Зенитом» «Факел» больше думал об обороне, выжидая ошибку соперника. Да, был один удар со средней дистанции в исполнении Ромы Акбашева. А после перерыва «Факел» в целом показывал тот футбол, который показывал прежде.
— Еще один вопрос по игре — про гол Дугласа. Мастерной, упустивший бразильца, в перерыве признал: не «заузил». Все верно?
— Не то чтобы не заузил... Просто Мастерной даже не посмотрел, что у него происходит за спиной. Если бы сделал это периферическим зрением, то сыграл бы по-другому.
— Как?
— Сыграл бы в тело Дугласу, не позволил бы разбежаться. Ситуация-то была не такой острой. Да, Клаудиньо удался неплохой черпачок в зону. Но Мастерной должен был уже увидеть, что оппонент включается. У тебя голова должна поворачиваться туда-сюда: мяч-игрок! А футболист Воронежа смотрел только на мяч. Это неправильно.
Будет приятно, если чемпионом станет «Краснодар»
— За кого вы болеете в чемпионской гонке?
— Я здоровый человек, не болею.
— Хорошо. Кому симпатизируете?
— Да сложно так сказать... Учитывая, что я работал в «Краснодаре», знаком со стратегией Сергея Николаевича Галицкого, который мечтал играть в Лиге чемпионов, взять титул, наверное, мне было бы приятно, если бы именно «быки» стали чемпионами.
— Есть уверенность, что «Факел» не вылетит?
— Сегодня же мы видели матч «Урал» — «Балтика». Хозяева вырвали победу на последних секундах. Каждый матч непредсказуем. Все в руках «Факела». Есть уверенность, что команда останется в РПЛ. Мне этого очень хочется. Все-таки большой труд вложил в этот коллектив. Вообще с нами злую шутку сыграло то, что мы набрали очень хороший ход.
— Вот как?
— Да. Превзошли ожидания общественности. Стали появляться хвалебные статьи про команду, отдельных футболистов. Это, наверное, нам помешало в психологическом плане. Мол, все уже решили... Сейчас я желаю «Факелу» одержать две победы в трех турах. Тогда задача будет решена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3