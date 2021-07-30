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Пракатень — о серебряной медали Олимпиады: «Не могла даже мечтать о таком»

04:57
Анна Пракатень. Фото ОКР
Анна Пракатень. Фото ОКР
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Россиянка Анна Пракатень поделилась эмоциями от завоевания серебряной медали Олимпийских игр в Токио. Она стала второй в соревнованиях одиночниц, уступив первому месту 3,42 секунды.

«Впечатления радости, усталости, не думали, что такое может быть. Я очень довольна, не могла даже мечтать о таком», — приводит ТАСС слова Пракатень.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12021167

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Евгений Козинов все материалы автора

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