Пракатень — о серебряной медали Олимпиады: «Не могла даже мечтать о таком»
04:57
Россиянка Анна Пракатень поделилась эмоциями от завоевания серебряной медали Олимпийских игр в Токио. Она стала второй в соревнованиях одиночниц, уступив первому месту 3,42 секунды.
«Впечатления радости, усталости, не думали, что такое может быть. Я очень довольна, не могла даже мечтать о таком», — приводит ТАСС слова Пракатень.
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