Россиянка Анна Пракатень поделилась эмоциями от завоевания серебряной медали Олимпийских игр в Токио. Она стала второй в соревнованиях одиночниц, уступив первому месту 3,42 секунды.

«Впечатления радости, усталости, не думали, что такое может быть. Я очень довольна, не могла даже мечтать о таком», — приводит ТАСС слова Пракатень.