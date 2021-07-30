Президент ОКР ответил на резкие высказывания Меган Калмо в адрес российских олимпийцев

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на резкие слова американской гребчихи Меган Калмо.

Америнка заявила, что российских спортсменов не должно быть на Олимпийских играх в Токио.

«Я как глава ОКР считаю, что самым важным в спорте является налаживание мостов между странами и народами. Такие заявления этому не способствуют», — приводит «РИА Новости» слова Позднякова.

Американская гребчиха в четверг, 29 июля, написала в Twitter, что ей было неприятно наблюдать за успехом сборной России в академической гребле на Олимпиаде в Токио.