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Президент ОКР ответил на резкие высказывания Меган Калмо в адрес российских олимпийцев

04:46
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на резкие слова американской гребчихи Меган Калмо.

Меган Калмо (слева) и&nbsp;Трейси Эйссер.Американской спортсменке стало «мерзко» от успеха сборной России в гребле на Олимпиаде

Америнка заявила, что российских спортсменов не должно быть на Олимпийских играх в Токио.

«Я как глава ОКР считаю, что самым важным в спорте является налаживание мостов между странами и народами. Такие заявления этому не способствуют», — приводит «РИА Новости» слова Позднякова.

Американская гребчиха в четверг, 29 июля, написала в Twitter, что ей было неприятно наблюдать за успехом сборной России в академической гребле на Олимпиаде в Токио.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210730/kritika-1743538110.html

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Евгений Козинов все материалы автора

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