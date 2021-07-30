Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в соревновании одиночек
03:41
Россиянка Анна Пракатень стала второй в финале одиночек на Олимпийских игр в Токио. Она преодолела дистанцию за 7 минут 17,39 секунды.
Золотую медаль выиграла Эмма Твигг из Новой Зеландии, которая установила новый олимпийский рекорд — 7 минут 13,97 секунды. Замкнула тройку лучших в финале австрийка Магдалена Лобниг — 7 минут 19,72 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Одиночка
Финал
1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) — 7.13,97 ОР
2. Анна Пракатень (Россия) — 7.17,39
3. Магдалена Лобниг (Австрия) — 7.19,72
4. Виктория Торнли (Великобритания) — 7.20,39
5. Янина Гмелин (Швейцария) — 7.20,91
6. Цзян Янь (Китай) — 7.21,33
38651 голосов
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
12
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю