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Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в соревновании одиночек

03:41
Анна Пракатень. Фото Instagram
Анна Пракатень. Фото Instagram

Россиянка Анна Пракатень стала второй в финале одиночек на Олимпийских игр в Токио. Она преодолела дистанцию за 7 минут 17,39 секунды.

Золотую медаль выиграла Эмма Твигг из Новой Зеландии, которая установила новый олимпийский рекорд — 7 минут 13,97 секунды. Замкнула тройку лучших в финале австрийка Магдалена Лобниг — 7 минут 19,72 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Одиночка

Финал

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) — 7.13,97 ОР

2. Анна Пракатень (Россия) — 7.17,39

3. Магдалена Лобниг (Австрия) — 7.19,72

4. Виктория Торнли (Великобритания) — 7.20,39

5. Янина Гмелин (Швейцария) — 7.20,91

6. Цзян Янь (Китай) — 7.21,33

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события