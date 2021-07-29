Российские гребцы впервые за 17 лет выиграли медали в академической гребле

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в соревновании парных двоек на Олимпийских играх в Токио. Они преодолели дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды и выиграли серебряные медали.

Впервые с Олимпиады в Афинах российские гребцы завоевали олимпийские медали. Тогда, в 2004 году, российская четверка (Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев) стала первой в финальном заезде.