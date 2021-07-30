Губерниев: «Аня Пракатень! Моя королева!»
10:46
Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с российской гребчихой Анной Пракатень.
Губерниев выложил снимок, на котором стоит рядом со спортсменкой, держащей в руках серебряную медаль.
Пракатень завершила олимпийский финал в одиночке академической гребли, завоевав серебряную медаль Олимпиады в Токио. Россиянка уступила 34-летней новозеландке Эмме Твигг.
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