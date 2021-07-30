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Губерниев: «Аня Пракатень! Моя королева!»

10:46
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с российской гребчихой Анной Пракатень.

Губерниев выложил снимок, на котором стоит рядом со спортсменкой, держащей в руках серебряную медаль.

«Аня Пракатень!!! Моя королева!!!» — подписал фото комментатор.

Пракатень завершила олимпийский финал в одиночке академической гребли, завоевав серебряную медаль Олимпиады в Токио. Россиянка уступила 34-летней новозеландке Эмме Твигг.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2663

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Виктория Кравченко все материалы автора

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