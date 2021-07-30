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Соувер одержала победу в утешительном финале одиночек на Олимпиаде

03:25
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Голландец Анна Соувер одержала победу в утешительном финале одиночек на Олимпийских играх в Токио. Она преодолела дистанцию за 7 минут 25,96 секунды.

Второй стала канадка Карлинг Зиман, а замкнула тройку американка Кара Колер.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля академическая

Женщины

Одиночка

Финал B

1. Анна Соувер (Нидерланды) — 7.25,96

2. Карлинг Зиман (Канада) — 7.29,59

3. Кара Колер (США) — 7.29,72

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Евгений Козинов все материалы автора

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