Соувер одержала победу в утешительном финале одиночек на Олимпиаде
03:25
Голландец Анна Соувер одержала победу в утешительном финале одиночек на Олимпийских играх в Токио. Она преодолела дистанцию за 7 минут 25,96 секунды.
Второй стала канадка Карлинг Зиман, а замкнула тройку американка Кара Колер.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля академическая
Женщины
Одиночка
Финал B
1. Анна Соувер (Нидерланды) — 7.25,96
2. Карлинг Зиман (Канада) — 7.29,59
3. Кара Колер (США) — 7.29,72
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю