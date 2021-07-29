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Губерниев о серебре России в гребле на Олимпиаде: «Это как если бы команда Черчесова разгромила Италию 11:2»

08:37
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на серебро сборной России в академической гребле на Олимпиаде в Токио.

«Выиграть серебряную медаль в двойках без рулевого на Олимпиаде у женщин — по степени сенсационности это примерно то же самое, как если бы команда Черчесова выиграла у итальянцев чемпионат Европы со счетом 11:2. Но у нас еще и Саша Вязовкин вместе с Пракатень пробились в финал одиночек, гребля феноменальная совершенно», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Сегодня, 29 июля, россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место в соревновании парных двоек на Играх в Токио.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2643

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события