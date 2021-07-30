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Матыцин поздравил Пракатень с серебряной медалью Олимпиады в академической гебле

10:33
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал серебряную олимпийскую медаль Анны Пракатень в академической гребле в одиночках.

«Поздравляю Анну с серебром Олимпийских игр в Токио. Она установила историческое достижение — стала первой отечественной спортсменкой, выигравшей медаль в одиночках с Олимпиады-80 в Москве, и первым российским призером Игр в этой дисциплине. Анна уверенно провела квалификацию, не потерпев при этом ни одного поражения, а в финале уступила только опытной сопернице из Новой Зеландии. Наша спортсменка совсем недавно начала выступать в одиночке, но уже выиграла чемпионат Европы, а теперь завоевала серебро Олимпиады.

На Олимпийских играх в Токио российские гребцы впервые за долгие годы смогли выиграть две медали. Поздравляю спортсменов, тренеров сборной и Федерацию гребного спорта России с этим успехом!" — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Золотую медаль в этой дисциплине выиграла Эмма Твигг из Новой Зеландии. Она установила новый олимпийский рекорд — 7 минут 13,97 секунды.

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Сергей Разин все материалы автора

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