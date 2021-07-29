Американской спортсменке стало «мерзко» от успеха сборной России в гребле на Олимпиаде
20:00
Американская гребчиха Меган Калмо призналась, что ей было неприятно наблюдать за успехом сборной России в академической гребле на Олимпиаде в Токио.
«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром — мерзкое чувство. Я разочарована ситуацией и сочувствую остальным участникам финала», — написала Калмо в Twitter.
Сегодня, 29 июля, россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место в соревновании парных двоек на Играх в Токио. В полуфинале они обошли американскую команду, которая не вышла в финал.
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