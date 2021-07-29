Американской спортсменке стало «мерзко» от успеха сборной России в гребле на Олимпиаде

Американская гребчиха Меган Калмо призналась, что ей было неприятно наблюдать за успехом сборной России в академической гребле на Олимпиаде в Токио.

«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром — мерзкое чувство. Я разочарована ситуацией и сочувствую остальным участникам финала», — написала Калмо в Twitter.

Seeing a crew who shouldn't even be here walk away with a silver is a nasty feeling. Really disappointing overall and I feel for the other athletes in the A Final. Big love to all my friends and frenemies who gave it everything out there. — Megan Kalmoe (@megankalmoe) July 29, 2021

Сегодня, 29 июля, россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место в соревновании парных двоек на Играх в Токио. В полуфинале они обошли американскую команду, которая не вышла в финал.