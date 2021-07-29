Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Академическая гребля
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Академическая гребля

Американской спортсменке стало «мерзко» от успеха сборной России в гребле на Олимпиаде

20:00
Меган Калмо (слева) и Трейси Эйссер. Фото Reuters
Меган Калмо (слева) и Трейси Эйссер. Фото Reuters
Теги:

Американская гребчиха Меган Калмо призналась, что ей было неприятно наблюдать за успехом сборной России в академической гребле на Олимпиаде в Токио.

«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром — мерзкое чувство. Я разочарована ситуацией и сочувствую остальным участникам финала», — написала Калмо в Twitter.

Сегодня, 29 июля, россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место в соревновании парных двоек на Играх в Токио. В полуфинале они обошли американскую команду, которая не вышла в финал.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/megankalmoe/status/1420548737156272128

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

36550 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Американской спортсменке стало «мерзко» от успеха сборной России в гребле на Олимпиаде
Олимпиада-2020: Китай и Япония в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Украинский журналист — об инциденте с Медведевым: «Чилиец имел право спросить то, что спросил»
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Как часто можно есть рыбу?
vs
52
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события