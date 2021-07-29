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В Госдуме отреагировали на слова американской гребчихи: «Чем громче они тявкают, тем лучше наш результат»

20:19

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова американской гребчихи Меган Калмо, которая призналась, что ей мерзко наблюдать за успехами российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Не от большого ума выражается американская гребчиха. Им противно, что российские спортсмены реально показывают мощь и силу российского спорта. Чем громче они тявкают, тем лучше наш результат. Значит, на правильном пути наши спортсмены. Их злят наши победы? Даже нужно так сказать. Чем лучше мы выступаем, тем лучше мы становимся», — сказал Свищев «СЭ».

В четверг, 29 июля, россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место в соревновании парных двоек на Играх в Токио. В полуфинале они обошли американскую пару, которая не вышла в финал.

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Данил Алешин все материалы автора

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