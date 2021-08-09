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10 главных российских героев Олимпиады-2020. Дина Аверина тоже в этом списке

Рустам Имамов
Рустам Имамов
Корреспондент
Сегодня, 09:00
Виталина Бацарашкина, Евгений Рылов и Дина Аверина. Фото «СЭ»
Виталина Бацарашкина, Евгений Рылов и Дина Аверина. Фото «СЭ»
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Кто подарил нам в Токио незабываемые эмоции — эти имена мы запомним надолго.

Олимпиада в Токио, которая стартовала на год позже положенного срока из-за пандемии коронавируса (хоть и сохранила при этом маркетинговое название Игры-2020), стремительно уходит в прошлое. Пусть наша команда выступала в столице Японии без флага и гимна, но знамя ОКР и Первый концерт Чайковского на олимпийских аренах запомнились всему миру. И прежде всего — благодаря нашим звездным спортсменам, из которых «СЭ» составил топовую десятку. Важная ремарка: нашим правилом было выбирать не более одного представителя каждого вида спорта. В приоритете были атлеты, завоевавшие золотые медали, рекордные выступления, а также успехи в самых значимых дисциплинах. Если вы не согласны с нашим мнением, напишите свою версию лучших из лучших по итогам Токио-2020 в комментариях.

Евгений Рылов.Великий Рылов тянет на своей спине все российское плавание. Евгений теперь двукратный олимпийский чемпион

Евгений Рылов, плавание

На плавание у нас были серьезные надежды перед стартом Олимпиады. Журналисты и эксперты говорили о вероятном триумфе и шансах на борьбу за лидерство в общем медальном зачете с Австралией и США. Только вот реальность оказалась куда жестче. От полного провала нас спас, по сути, один человек — Евгений Рылов. Он выиграл для нас первое за 25 лет золото в олимпийском бассейне, затем сделал олимпийский дубль и остановил многолетнюю серию доминирования Америки в плавании на спине. Затем Рылова поставили в непрофильную для него дисциплину — эстафету 4 по 200 вольным стилем, и это решение оказалось гениальным. Именно Евгений вытащил нашу четверку к серебру. На комбинированную эстафету, к сожалению, у Рылова уже не хватило сил. Больше всего благодарны 24-летнему парню из Новотроицка должны быть Владимир Сальников и Сергей Чепик. У них теперь есть туз в рукаве при спорах с Дмитрием Губерниевым и лучший результат в этом тысячелетии.

7&nbsp;августа. Токио. Мария Ласицкене.«Повторяла себе: «Я могу, я хочу и не отдам». Ласицкене — о долгом пути к олимпийскому золоту

Мария Ласицкене, легкая атлетика

Спасла наших чиновников из легкой атлетики и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. В Токио из-за проблем ВФЛА отправились лишь десять наших атлетов. До Марии выходили на старт Сергей Шубенков и Дарья Клишина, но им побороться за награды помешали травмы. Мужчины в прыжках в высоту провалились, Василий Мизинов и Илья Шкуренев столкнулись с несправедливым отношением судей, а чемпионка мира Анжелика Сидорова не справилась с волнением и осталась с серебряной наградой.

Единственным нашим шансом организовать концерт Чайковского на Национальном стадионе оставалась Ласицкене. Фаворитом она при этом точно не была — есть мощные украинки, хорошие британка и австралийка. Мария сама летела в Японию с тяжелой травмой и была явно не в лучших своих кондициях. Но то, что она показала на Олимпиаде, запомнится на долгие годы. При всем уважении к другим спортсменам именно успех Ласицкене — главная победа в Токио. И шанс на реанимацию российской легкой атлетики.

7&nbsp;августа. Токио. Мария Ласицкене.
София Позднякова.Великий русский вечер на Олимпиаде! Позднякова взяла золото и сжала в объятиях отца-чемпиона

София Позднякова, фехтование

В женской сабле мы уже привыкли к доминированию, и в Токио наши золотые девушки не подвели, хотя финальный поединок против француженок получился крайне напряженным. Главный секрет успеха — это нереальный уровень нашей сборной и отличный сплав молодости и опыта в команде. Как и пять лет назад в Бразилии, в личном первенстве мы увидели российский финал. В нем снова уступила Софья Великая — на этот раз Софии Поздняковой (Лохановой). Позднякова с успехов в «личке» и командном первенстве начала погоню за своим отцом — президентом ОКР и четырехкратным олимпийским чемпионом Станиславом Поздняковым. Чтобы сравняться с ним по наградам, у нее есть еще минимум две Олимпиады, ведь Софии всего 24 года.

26&nbsp;июля. Токио. София Позднякова и&nbsp;ее&nbsp;золотая медаль Игр в&nbsp;Токио.
Рашид Садулаев.«Нам нет разницы, кого рвать». Садулаев способен победить лучшего тяжеловеса Олимпиады?

Абдулрашид Садулаев, борьба

Статус и значение победы Садулаева ярче всего описывает тот факт, что именно Абдулрашиду доверили нести знамя сборной на церемонии закрытия Олимпиады. Самый известный и популярный в стране борец вольного стиля ехал в Токио уже в статусе олимпийского чемпиона и четырехкратного чемпиона мира. Понятное дело, что и в Японии его могла устроить только одна награда. И Русский Танк не подвел, не оставив шанса ни одному из соперников в категории до 97 кг. Это было тотальное уничтожение. Если бы в вольной борьбе был рейтинг лучших во всех весовых категориях, то первое место точно занял бы борец из Дагестана. Он добровольно вышел из зоны комфорта, чтобы победить на следующих Играх в другой весовой категории. И за пять лет сделал и этот вес полностью своим. Абдулрашиду сейчас 25 лет, так что в Париже мы его наверняка увидим.

Виталина Бацарашкина завоевала второе золото Олимпийских игр в&nbsp;Токио.Девушка с колдовским амулетом. Бацарашкина снова с золотом Олимпиады!

Виталина Бацарашкина, стрельба

На стрельбу перед каждой Олимпиадой мы смотрим с призрачной надеждой, но вот о том, чтобы бороться за лидерство в общем зачете и иметь двукратную чемпионку одних Игр, до Токио не приходилось даже и мечтать. Пока мы не узнали о милой девушке из Омска. У нее сразу три медали ОИ-2020 — две личные в стрельбе из пистолета с 10 м и с 25 м, а также серебро в смешанной команде. В личном первенстве она так и осталась непобежденной, остановив гегемонию Китая. Здорово также, что Виталина — очень медийный и разноплановый человек. К примеру, она фанат книжной серии польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак» и игр по книгам. Бацарашкину поздравили создатели видеоигры — редкий и приятный пример продвижения нашего спортсмена в мировой массовой культуре.

30&nbsp;июля. Виталина Бацарашкина со&nbsp;своей второй золотой олимпийской медалью.
Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию.Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка. Такого в истории еще не было

Светлана Ромашина, синхронное плавание

Хочется сказать только одно: она это сделала! Светлана осталась в спорте после Рио, по сути, с единственной целью. Переписать все возможные и невозможные рекорды в синхронном плавании и навсегда закрепить свое имя в истории спорта. Ее олимпийский триумф — рекорд из категории невозможных. Мы не знаем, будут ли еще семикратные олимпийские чемпионки в синхронном плавании, но Ромашина после Токио шагнула в совершенно другую категорию — наравне с великими Марет Бьорген, Ларисой Латыниной и Биргит Фишер. Главное отличие Светланы от них — это полное отсутствие в коллекции наград серебряных медалей. За свою долгую карьеру она так и не узнала, что такое поражение.

4&nbsp;августа. Токио. Олимпийские чемпионки Игр в&nbsp;Токио Светлана Колеснисниченко (слева) и&nbsp;Светлана Ромашина с&nbsp;тренером Татьяной Данченко.
Максим Храмцов.Русский тхэквондист впервые в истории выиграл Олимпиаду. Его называют Красная Машина

Максим Храмцов, тхэквондо

Если вы не знали до старта Игр в Токио, что Россия — мировой топ в тхэквондо, то теперь вы должны это запомнить. Мы выиграли медальный зачет в этом виде спорта впервые в истории и взяли сразу два золота (для сравнения: родоначальники тхэквондо корейцы — ни одного). Самой запоминающейся при этом стала медаль Максима Храмцова. 23-летний парень из Нижневартовска выходил на финальный поединок в категории до 80 килограммов против представителя Иордании Салеха аш-Шарабати с переломом руки. Травму Максим получил в мае на предолимпийском чемпионате Европы. Врачи смогли справиться с повреждением, и он вскоре возобновил тренировки, но за две недели до турнира на спарринге старая травма снова дала о себе знать. По идее, Максим не должен был ехать в таком состоянии на Игры. По крайней мере, рассчитывать на успешное выступление было сложно. И его золото — это настоящий спортивный подвиг.

28&nbsp;июля. Шереметьево. Олимпийский чемпион Максим Храмцов со&nbsp;своей девушкой.
Елена Веснина и&nbsp;Аслан Карацев.«В Токио играла на болеутоляющих. Сил не было». Веснина — об Олимпиаде

Елена Веснина, теннис

Наша теннисная команда в Токио превзошла все ожидания и выдала лучшее выступление за долгие годы. Три медали — два серебра и одно золото, а также попадание в высокие стадии от других участников. Практически в каждом разряде мы играли в решающих стадиях, но главным героем теннисной сборной можно назвать Елену Веснину. 35-летняя олимпийская чемпионка уже три года как забросила большой спорт, а год назад родила ребенка. И когда в марте 2021-го она объявила о возвращении и планах сыграть на Олимпиаде, многие это восприняли как шутку.

Но Елена два раза подряд до поездки в Японию сыграла в финалах турниров «Большого шлема», а в Токио заявилась сразу в трех разрядах. За день ей приходилось играть по два матча, дней отдыха не было в принципе. В итоге в женском одиночном она в двух сетах убрала чемпионку «Ролан Гаррос» Елену Остапенко, в парах вместе с Вероникой Кудерметовой заняла четвертое место, а в миксте с Асланом Карацевым стала второй. Но проиграла финал другой нашей паре — Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой. Золото разыгрывали представители одной страны, так что встреча была скорее товарищеской.

Денис Аблязин.Аблязин и Шин набрали абсолютно одинаковую сумму, но золото Олимпиады отдали корейцу. Сумасшествие в гимнастике

Денис Аблязин, спортивная гимнастика

В командном первенстве мы не побеждали с далекого 1996 года. После великой эры с Алексеем Немовым, Никитой Крюковым и Алексеем Воропаевым мы долго не могли собрать достойный вершины олимпийского пьедестала коллектив. В 2021 году получилось, и по общему уровню российская команда действительно уже несколько лет подряд считается лучшей на планете. И в командном успехе важнее всего результат, который показывает теневой лидер. Если от чемпионов мира Никиты Нагорного и Артура Далалояна мы и так ждали сверхрезультатов, то Денис Аблязин приятно удивил своей готовностью. Аблязин — единственный в команде, кто смог сохранить свой настрой на личные выступления и сделал все, чтобы стать олимпийским чемпионом и в опорном прыжке. Помешали выиграть ему только судьи, занимающиеся откровенным буквоедством.

Дина Аверина с&nbsp;серебром Токио.«Если бы все пошло по плану, мы с сестрой ушли бы из гимнастики». Дина Аверина — о серебре Олимпиады, судействе и травме

Дина Аверина, художественная гимнастика

Нам нельзя не включить в список еще одного серебряного призера. Хотя разве хоть кто-то в России может назвать Дину Аверину проигравшей? Она уступила первую строчку Линой Ашрам из Израиля только в результате судейского произвола. Во всех упражнениях Аверина выступала чище, в то время как Ашрам допустила ошибку на упражнении с лентой. По ходу пятилетнего олимпийского цикла сестры Аверины лидировали, раз за разом подтверждая свой высокий статус и накапливая авторитет у судей. Днем ранее во время квалификации Арина и Дина без особых проблем заняли два первых места. Каким образом резко возросла сложность в программе Ашрам и белоруски Алины Горносько? Наша делегация подала несколько протестов, но только на результаты они повлиять уже не могли.

7&nbsp;августа. Дина и&nbsp;Арина Аверины после выступления на&nbsp;Играх-2020.

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