Оцениваем результат сборной России на Олимпиаде-2020

Олимпиада закончилась, и, пожалуй, один из главных вопросов по ее итогам одновременно и самый простой, и самый сложный — а как относиться к результатам сборной ОКР. К самому факту выступления в Токио мы относимся, безусловно, положительно, как и к самим нашим олимпийцам. Но это спорт, и здесь нельзя просто пожать друг другу руки и разойтись. В спорте всегда есть победитель и проигравший.

Если говорить о медальных итогах Игр, то систем их подсчета — уйма. Некоторые настаивают на большом количестве завоеванных медалей, по которому Игры стали для нас лучшими с Афин-2004. С другой стороны, нам светит своими лучами пятерочка в графе «Место». Еще в Пекине мы были по золоту третьими. В Лондоне и Рио — четвертыми. Теперь мы пятые, и все еще довольны.

Медальный зачет Токио-2020. Фото «СЭ»

Разучились побеждать?

Первый аргумент в пользу сборной России: можно привести в пример очковую систему 3-2-1, вроде бы уравнивающую медали разной ценности, и тогда получится, что Россия отстояла третье место.

Медальный зачет Токио-2020 по очковой системе. Фото «СЭ»

Но минувшая Олимпиада должна навести и на вопросы. Например: почему мы отучиваемся выигрывать в самый важный момент? Сухие цифры: эта Олимпиада — наш антирекорд по количеству золота, если учитывать число разыгрываемых медалей. Да, 20 золотых — больше, чем в Рио и Лондоне, вот только в Токио значительно увеличилось количество дисциплин — с 306 до 339. Так что в относительных величинах золота мы забрали меньше. По общему числу медалей процент лучше, чем в Рио и Пекине, но хуже, чем в Лондоне.

Золото составляет лишь 28,2% от всех наших наград — 20 из 71. Меньше было только в 2012-м, а по сути, столько же — 27,9%. В Атланте-1996 — 41,2%. В Пекине — 40%.

Соотношение медалей сборной России к общему количеству дисциплин. Фото «СЭ»

В этот раз мы впервые проиграли так много финалов в игровых видах спорта. То есть проиграли их все. В теннисе — Карен Хачанов — Александру Звереву, в мужском волейболе и женском гандболе — французам, в мужском пляжном волейболе — норвежцам, в мужском и женском баскетболе 3х3 — латышам и американкам. Шесть из шести. Золото было в теннисном миксте, но там случился русский финал.

Ослабление состава вряд ли сыграло роль

Распространенный аргумент — Россия была ослаблена потерями в составе из-за санкций. Но где они были существенными? В легкой атлетике, тяжелой атлетике и гребле — и то по нашей вине. Коронавирус помешал выступить в карате, но мы говорим скорее о решениях международных федераций. И много ли могла Россия выиграть в легкой атлетике, помимо Ласицкене, Сидоровой и, быть может, Шубенкова? Из непоехавших, пожалуй, бороться мог только Тимур Моргунов, и вряд ли за золото. В данном случае отсылаю к словам главы ОКР Станислава Позднякова:

«Что касается легкой атлетики, проблема не в отборе, а в методике подготовки к главному старту. Когда лишь четвертый легкоатлет достигает финиша, а все остальные травмируются или снимаются, это говорит о недостатках в подготовке спортсменов. Конечно, обидно, что не смогли выступить лучше, тем более что их десятеро. Трудно сказать, если бы наша сборная выступала полным составом, могла бы она завоевать медали на этих Играх. Как и в ситуации с греблей, это настораживает».

По поводу тяжелой атлетики надо напомнить, что перед Олимпиадой в Москве прошел чемпионат Европы, на котором наши взяли лишь одно золото. Понятно, в Токио все могло повернуться по-другому, но это точно не те победы, на которые стоило закладываться. В Рио с составом было реально хуже.

Сборная России на летних Олимпиадах. Фото «СЭ»

По выигранным видам спорта мы — четвертые

Солидный аргумент — украденные у нас золотые медали в художественной гимнастике. Очень хотелось бы, чтобы тему не замяли и техком международной федерации, например, выпустил бы видео или отчет, где четко и доступным языком объяснил бы, почему сестрам Авериным и израильтянке поставили те или иные оценки. Потому что пока дискуссия строится только на эмоциях.

Наконец, еще один аргумент, который тоже имеет право на жизнь, — это ценность разных видов спорта. Мол, как можно сравнивать медалеемкое дзюдо с гандболом?

Что ж, давайте пересчитаем медальный зачет по видам спорта, дабы уравновесить плавание и скейтбординг, скалолазание и легкую атлетику. Тут, правда, иногда бывает очень сложно отделить виды спорта. Можно до хрипоты спорить, является ли пляжный волейбол подвидом волейбола или отдельным видом? Но в любом случае Россия в этом зачете заняла в Токио четвертое место. Не тройка, но по крайней мере Великобритания позади.

Медальный зачет Токио-2020 по видам спорта. Фото «СЭ»

Выиграли мы синхронное плавание, тхэквондо, фехтование и теннис.

Итого — если смотреть отдельно взятую картину Токио-2020, все вроде бы неплохо. Медалей действительно много, были красивые победы, где-то победить нам не дали, но позитива много. Но если посмотреть на более масштабную картину, то все уже не так радостно. В Википедии в статье о России на Олимпиадах есть раздел «Противостояние России и США». И выглядит он даже чисто внешне малоприятным образом.

«Противостояние России и США».

Мы думали, что Великобритания так сильно поднялась и сместила нас из тройки в 2012-м за счет домашней Олимпиады. Но она осталась наверху еще на восемь лет. Теперь нас обогнала Япония. И откуда нам знать, что через три года она упадет туда, откуда скакнула наверх?