Сборная России в группе взяла золото, выиграв все соревнования по синхронному плаванию в Токио.

Олимпиада-2020. Синхронное плавание

Группы. Произвольная программа. Финал

1. Россия (Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина) — 196,0979 (97,2979 + 98,8000)

2. Китай — 193,5310 (96,2310 + 97,3000)

3. Украина — 190,3018 (94,2685 + 96,0333)

После сенсации в абсолютно российском виде спорта — художественной гимнастике — стало боязно за выступление нашей группы в произвольной программе на Олимпиаде в Токио. Там впервые с 2000 года Россия проиграла в индивидуальном многоборье и теперь может вообще остаться без золотой медали на Играх.

В синхронном плавании примерно такая же ситуация — с Олимпиады в Сиднее наши спортсменки берут все золотые медали как в соревновании дуэтов, так и в группах. Один титул в Токио уже взяли Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Первая так вообще стала самой титулованной синхронисткой в истории. Можно было и укрепить достижение Ромашиной — нужно было только выиграть соревнования среди групп.

Сплав опыта и молодости в команде

Результаты технической программы Россию устроили — девушки из команды ОКР лидировали, опережая Китай чуть больше чем на балл. Но ощущение, что соперницы все-таки подбираются все ближе, оставалось. В любом виде спорта никому не хочется, чтобы одна страна лидировала всегда и везде, — такое есть в спортивной гимнастике, прыжках в воду, а теперь и художественной гимнастике. Вероятно, когда-то такое ждет и синхронное плавание — все ждут, когда россиянки будут не на две головы выше других.

Пока же обогнать сборную России другим командам никак не удается — чтобы выиграть, нужно ждать, когда россиянок на старте не будет. И сегодня после исполнения произвольной программы стало понятно, что золото в очередной раз уйдет той же сборной — настолько уверенно выступили синхронистки.

Кроме Колесниченко и Ромашиной, в группе выступили Алла Шишкина и Александра Пацкевич — обе девушки побеждали на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро и сейчас вернулись в команду. Это в принципе очень похоже на российских синхронисток — уходить, чтобы снова вернуться и показать свою силу. А ведь это очень сложно — после завоеванных титулов и наград в ранге олимпийской чемпионки вернуться и снова пахать на износ. Марина Голядкина, Вероника Калинина и Полина Комар никогда не выступали на Олимпиаде, так что в сборной снова есть сплав молодости и опыта и преемственность поколений.

Опыт в команде точно должен быть — без него легко растеряться в форс-мажорных ситуациях. Такого не случилось с нашими Светланами в соревнованиях дуэтов, когда дважды возникали проблемы с музыкой. Но неизвестно, что могло бы произойти, не будь опытных спортсменок в команде.

Секретное оружие российских синхронисток

Самое интересное, что практически до самого конца не было известно, с какой программой будут выступать российские синхронистки, — тема произвольной держалась в строгом секрете. Даже на чемпионате Европы в Будапеште спортсменки выступили только с технической программой, которую и выиграли. Несмотря на то что Россия уже больше 20 лет лидирует в синхронном плавании, все равно ни тренеры, ни синхронистки не хотят раскрывать секретов раньше времени. Поэтому и не показывали произвольную программу до самой Олимпиады. Всегда есть риск, что соперницы подсмотрят какую-нибудь оригинальную связку или элемент и вставят ее в свою постановку.

— Мы скрываем произвольную программу, потому что наш вид спорта — это поиск инноваций, новых движений, поддержек, — говорила в интервью «Матч ТВ» Алла Шишкина. — И очень часто бывает, что мы приезжаем на соревнования и видим, что другими командами скопированы движения из наших программ. Китаянки — наши главные соперницы. Они тоже ничего не показали. Думаю, мы очень ждем встречи друг с другом. К тому же с этой Олимпиады сократили численность участников с девяти до восьми. Теперь мы должны выступать без запасной и показать результат.

Подняться на пьедестал вместе с «русалочками» могли сборная Китая, Японии и Украины. Так и получилось — Китай стал вторым, отстав по сумме двух программ на 2,5 балла от первого места, бронза досталась Украине. Но россиянки были недосягаемы — высокие выбросы, классные поддержки, абсолютная синхронность в исполнении элементов. У той же сборной Китая к концу программы начали появляться заметные ошибки — видимо, спортсменки просто не успевали за темпом.

После объявления оценок, уже на награждении, россиянки плакали — от пережитых эмоций, радости за себя и благодарности тренерам. Не нужно думать, что им все дается просто — приходится чуть ли не сутками находиться в бассейне, ведь иначе к выступлениям не подготовиться. Травмы здесь есть, как и в других видах спорта, а то, что Россия постоянно выигрывает, лишь свидетельствует о том, насколько серьезна подготовка.

Главный тренер сборной Татьяна Покровская сказала, что все синхронистки, участвовавшие в Олимпиаде в Токио, могут закончить со спортом. Тем интереснее будет посмотреть на новых синхронисток, еще не бывавших на Играх. Нужно надеяться на преемственность поколений — очень не хочется прерывать победные традиции еще и в синхронном плавании.