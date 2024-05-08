Сеанс футбольной магии в Париже.

Левая сторона сетки Лиги чемпионов уже на стадии четвертьфинала казалась на порядок слабее, чем правая, куда забросило «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Баварию». Вышедшие в полуфинал «ПСЖ» и «Боруссия» по уровню игры сложно занести в список самых сильных команд Европы. Но ЛЧ — турнир непредсказуемый, сумбурный и зачастую алогичный, так что удивляться тут особо нечему.

Ко всему прочему, в первом матче оба клуба показали, что готовы давать крутые спектакли. И пусть счет 1:0 вас не смущает — куда более показательна статистика ударов (13:14 в пользу «ПСЖ») и xG (1,50:1,58 опять же в пользу парижан). Тогда на «Сигнал Идуна Парк» единственный мяч забил Никлас Фюллькруг. У него же был шанс сделать счет 2:0 и серьезно повысить шансы на проход Дортмунда в финал. Но момент оказался упущен, и поэтому, даже несмотря на преимущество в один гол, «Боруссия» поехала в Париж в статусе андердога. Ее главный тренер Эдин Терзич перед ответной встречей заявил, что главное для его футболистов — сохранить интенсивность, уважение к сопернику, стойкость и позитивный настрой. Но все понимали, что даже если «шмели» выдадут матч всей жизни, остановить «ПСЖ» у него дома архисложная задача.

«Боруссия» подошла к поездке в Париже с серией из 9 игр подряд, в которых она забивала минимум один гол. Но проблема для немцев заключалась в том, что и коллектив Энрике в родных стенах стабильно показывает класс — в последний раз «ПСЖ» не смог поразить цель на своем поле еще в августе, а так на стадии плей-офф забивал на «Парк де Пренс» по два. Ко всему прочему, в отличие от «Боруссии», парижане на выходных не участвовали в туре национального чемпионата (игру с «Ниццей» перенесли), а значит, всю неделю могли посвятить подготовке к конкретной встрече в Лиге чемпионов.

Составы по сравнению с первым матчем почти не поменялись. У «ПСЖ» получившего серьезную травму Эрнандеса заменил центральный защитник Бералдо, а в атаке вместо Баркола появился Гонсалу Рамуш — Мбаппе таким образом переместился из центра атаки на любимый левый фланг. У «Боруссии» же изменений не произошло в принципе.

С самого начала «ПСЖ» забрал мяч под контроль, и по итогам первого тайма цифры говорили, что хозяева владели преимуществом — 8:4 по ударам и 61:39 по владению. Но на деле опасные моменты французам удавалось создавать не так часто, как хотелось бы Энрике. Первые 10 минут парижане и правда давили — Хакими дважды опасно простреливал с фланга, Мбаппе наносил удар с лета из пределов штрафной, но всякий раз мяч прилетал точно в руки Грегору Кобелю.

Справившись с первоначальным давлением, «Боруссия» потихоньку освоилась. Рюерсон при подстраховке Джана и Санчо нейтрализовал Мбаппе, а других вариантов доводить мяч до опасных зон у «ПСЖ» как будто бы и не существовало. Несколько раз бил из-за штрафной Витинья (вероятно, памятуя о своем голе «Барселоне»), нервный рикошет после удара Руиса, и на этом, по сути, атакующий порыв хозяев иссяк. По-настоящему острую комбинацию «ПСЖ» провел лишь на 35-й минуте, когда Мбаппе выходил на удар из пределов вратарской, но в последний момент мяч с ноги форварда снял ветеран Хуммельс.

Фото AFP

Что касается «Боруссии», то дортмундцы успешно придерживались стратегии первого матча: уверенно выходили из обороны за счет длинных передач Шлоттербека, заставляли соперника пасоваться вдали от штрафной, а контратаки строили за счет свободных пространств и рывков Санчо и Адейеми. У последнего, к слову, была шикарная возможность открыть счет после прорыва из глубины, но тут в игру вступил Доннарумма, совершивший блистательный сейв. Это самый острый момент первой 45-минутки, и создали его гости.

В перерыве Энрике будто вколол своим футболистам дозу озверина — «ПСЖ» насел на ворота Кобеля и устроил пожар в чужой штрафной. Рюерсон справился с прострелом с правого фланга, а затем Мбаппе соорудил опаснейшую подачу, когда Заир-Эмери после рикошета бил в уже пустые ворота, но с острого угла попал в штангу.

И в момент, когда казалось, что сейчас «Боруссии» придется совсем несладко, забил Хуммельс. Дортмунды заработали угловой, Брандт исполнил навес на дальнюю штангу, Доннарумма прилип к ленточке (за что получал критику еще в противостоянии с «Барселоной»), и чемпион мира-2014 расстрелял ворота головой. 0:2 в пользу немцев по сумме двух встреч к 50-й минуте — такого вряд ли кто-то ожидал. Ну а Матс стал третьим самым возрастным автором гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов — в более ветеранские мячи забивали только Райан Гиггз и Эдин Джеко.

Фанаты зажгли фаеры в матче «ПСЖ» — «Боруссия». Фото Reuters

Изменился ли рисунок игры после такого поворота? Если и да, то совсем незначительно. «ПСЖ» обострял в основном за счет подач с флангов и дальних ударов. Но при первом сценарии Рамуш никак не мог подстроиться под мяч, во втором срабатывали блоки защитников гостей. Был еще момент, когда Усман Дембеле чуть не заработал пенальти после подката Хуммельса, но судья Даниэле Орсато, показав сначала на точку, через секунду изменил решение и назначил штрафной.

На заключительном отрезке «ПСЖ» устроил навал, но тут на поле начала твориться какая-то магия. Чем-то другим объяснить тот факт, что хозяева дважды попали в перекладину, просто невозможно. А ведь до этого были еще две штанги и три попадания в каркас в первом матче. Всего же «ПСЖ» в этой лигочемпионской кампании 14 (!) раз зарядил в стойки и перекладины — рекорд розыгрыша.

Мяч в воротах Кобеля так и не оказался, и как итог — выход «Боруссии» в финал Лиги чемпионов. Сенсация из сенсаций — команда с пятого места бундеслиги оказалась в главном матче мирового клубного футбола. И теперь ни «Реал», ни «Бавария» точно не смеют ожидать легкой прогулки на «Уэмбли», где состоится финал.