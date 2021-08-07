Серебряный призер Токио-2020 — о скандальном решении судей, свой травме и будущем в спорте

Олимпиада-2020. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100

Поражение сестер Авериных в личном многоборье в художественной гимнастике — одна из главных сенсаций Олимпиады-2020. Близняшки доминировали в этом виде спорта без перерыва четыре года. Победа одной из них в Токио считалось решенным делом задолго до начала Игры, а в итоге золото увозит в Израиль Линой Ашрам. Сказать, что это шок — это не сказать ничего. Случившееся прокомментировала Дина Аверина, которая была главной претенденткой на титул, не допустила явных ошибок и все равно стала второй.

Что думаю о судействе? Выражаться не буду

— Думаю это очевидно, что немного расстроена.

— Вы ожидали золота сегодня?

— Конечно. Не то, чтобы ожидала, просто перед последним видом, когда я знала, что Линой допустила потерю, поняла, что у меня появился шанс, и, если сделаю ленту чисто, мне должны поставить хорошую оценку. К сожалению, этого не случилось, сегодня нас очень сильно зажимали, поэтому так получилось.

— Какие ошибки были в ленте?

— Линой допустила очень грубую ошибку, потеряла предмет, с которым выполняла упражнение. А я ленту прошла более-менее чисто. Все что могла, я сделала.

— Все ваши фанаты говорят о судействе, конечно, они недовольны. Что вы думаете о судействе турнира?

— Выражаться не буду. Судейство сегодня было несправедливым. Это я поняла сразу после первого выступления Ариши, когда понизили оценку, а дальше уже пошло-поехало. Потом мне понизили.

— Расстроены ли вы, что сегодня на подиуме с вами не было сестры?

— Да, потому что самое обидное — это четвертое место. Конечно, ее очень жалко. Не знаю, что сейчас с ней происходит. Первый вопрос, который я задала: «Ты останешься, чтобы сбылась твоя мечта?», она ответила «нет», но это было на эмоциях. Я знаю, что она в состоянии продолжить и что она здорова.

— А вы поедете в Париж? Будете продолжать?

— У меня проблемы со спиной, поэтому не знаю, если здоровье позволит мне продержаться еще три года в гимнастике. Посмотрим на мое состояние здоровья, но пока оно мне не позволяет.

— Изменило ли новое судейство твое отношение к выступлениям?

— Из-за того, что у меня была травма спины, я не могу делать некоторые элементы. Эти правила, которые позволяют сделать любые элемента, которые ты можешь. Поэтому мне это пошло на пользу, я не делаю то, что делают другие. Я почти не гнусь в упражнениях. Мне эти правила нравятся.

У меня очень серьезная травма спины

— Не хотите посмотреть протокол, понять, что было не так?

— Тут смотреть нечего. Я сравнивала оценки, какие я могла бы получить при идеальном исполнении, и какие я получала. Сегодня нас явно занижали.

— Сколько примерно недобрали?

— Я знаю одно: когда Арина пришла после выступления с булавами, она сказала, что сделала их идеально. Я спросила: «Какая оценка?». Она ответила, что понизили на два балла.

— Что вам говорила Рита Мамун, чемпионка Рио-2016?

— Она очень расстроилась. Сказала, что мы очень долго к этому шли, а сегодня все было просто несправедливо. Устали, что мы всегда выигрываем, поэтому нас занижали. Она очень расстроена и обижена.

— Какие были мысли в тот момент, когда долго выставляли оценки?

— Я сразу поняла, что они подсчитывают так, чтобы я не выиграла. Это было сразу понятно. Такой случай был на чемпионате Европы, когда я заняла третье место. Я столько лет в спорте, все уже знаю. Спросила у Арины в тот момент, что она думает. Она ответила, что меня не поставят на первое место.

— Почему такое происходит?

— Все устали, что мы всегда выигрываем. Я не знаю. Такое судейство было сегодня.

— Вы говорили про травму, что за травма? Насколько серьезная?

— Травма спины, очень серьезная. Я ее получила в 2020 году. Когда мы узнали, что Олимпиаду перенесли, мой лечащий врач предложил сделать операцию. Но он меня предупредил, что будет долгое восстановление. Не было гарантии, что я восстановлюсь. Я сказала: «Нет, я буду терпеть». Сейчас прилечу и через несколько дней поеду к нему, будем решать.

— Эта травма мешает вам?

— Мешает в голове. Я хожу, лежу и сижу, спина все ноет. Когда начинаю прыгать и гнуться, то она отдает мне в ногу. Я подворачиваю правую ногу. Очень сложно.

Соперницы очень радовались, что я проиграла

— Арине тоже, получается, придержали, потому что все-таки шла борьба за бронзу?

— Ей придерживали, придерживали, но, к сожалению, в лете она допустила ошибку. Даже сравнивания ошибки, мне кажется, она могла быть на третьем месте 100%, это даже не обсуждается.

— Как пытались друг друга поддержать после объявления оценок? Видели, что не было объятий. Социальная дистанция?

— Нет, не дистанция. Она была расстроена, что проиграла, я была расстроена, что проиграю, поэтому так с ней общались на расстоянии. Если бы мы подошли к друг другу и начали обниматься, то плакали бы очень долго.

— Девочки из других стран стояли какой-то отдельной группой. Они против вас?

— Да все не против нас. На самом деле мы хорошо с ними общаемся, поддерживаем друг друга, но сегодня я заметила, что мы всем надоели, поэтому они очень радовались, что я проиграла.

— Вы сказали, что Олимпиада в Париже, скорее всего, нет. Это окончательное решение? Что по поводу Арины?

— Я ее сразу спросила, будет ли она оставаться, потому что до Олимпиады три года, а не четыре и не пять, как мы сейчас ждали. Она мне сразу сказал: «Нет», но я ее понимаю, это она сейчас так сказала. Буду с ней разговаривать о том, что будет дальше. Сразу ей сказала: «Ариша, если ты останешься, я, может быть, тебя поддержу, но у меня большие проблемы со спиной, и ты это знаешь. Если вдруг я не останусь, пожалуйста, иди к своей цели, мечте. Борись до конца. Я буду тебя просто со стороны поддерживать.

— Девочек, которые поедут в Париж, будете как-то настраивать, чтобы они взяли за вас реванш?

— Надо еще дожить до того момента, потому что еще неизвестно, кто туда полетит. Если сейчас было все известно, в последний момент мы прилетели и знали, что мы точно с Аришей выступаем, поэтому я даже не знаю, кого поддерживать. Может, вообще там Ариша будет выступать, ее буду поддерживать.

— Можно сказать, что если бы сегодня все пошло по плану, то вы ушли бы с гордо поднятой головой из гимнастики?

— Если бы все по плану произошло, то на сто процентов ушли бы. Может быть, остались бы на чемпионат мира, который будет в конце октября, но не поехали бы на другую Олимпиаду.