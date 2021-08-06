Елена рассказала об опыте игры в Токио, где она стала серебряным призером в миксте в паре с Асланом Карацевым.

Одним из главных героев теннисного турнира Олимпиады в Токио стала Елена Веснина. 35-летняя олимпийская чемпионка вернулась в спорт после трехлетней паузы и за полгода набрала такую форму, что за пару недель до Игр в Японии добралась до финала Уимблдона. На кортах Токио Елена играла сразу в трех разрядах и сразу в двух дошла до решающей стадии. В женских парах она остановилась на четвертой строчке, зато в микст-дуэте с Асланом Карацевым завоевала серебро. О личных итогах токийской Олимпиады и планах на дальнейшее спортивное будущее Веснина рассказала на пресс-конференции для ТАСС после возвращения в Россию.

Тренер Карацева и Рублев повздорили во время российского финала

Сразу после финала в микст-дуэтах, где Веснина с Карацевым играли против другой российской пары — Андрей Рублев/Анастасия Павлюченкова, Елена расплакалась. Видеть слезы Весниной — событие очень редкое, потому что она редко позволяет себе показывать эмоции на публике. «Это были слезы усталости, — призналась Веснина. — Я держалась на протяжении всей Олимпиады, была очень тяжелая нагрузка, сложные матчи. Конечно же, была и обида, хотелось победить. Мы были в шаге от победы. Не получилось, и я расстроилась, расслабилась, устала и позволила себе на 10 секунд поддаться эмоциям. Держала их на протяжении всех Игр, не выплескивала эмоции как после блестящих побед, так и после досадных поражений. Это самое важное на большом турнире — сохранить эмоции, силы. В Токио я выступала сразу в трех разрядах, и, конечно же, Олимпиада забрала у меня много сил».

При этом во время игр эмоций и положительного заряда Елене не хватало — сказывались коронавирусные ограничения и запрет на проход зрителей на трибуны. Веснина выступила с критикой настолько жесткого решения оргкомитета токийской Олимпиады. «У меня уже был опыт выступления без зрителей, но все равно мне было очень обидно играть при пустых трибунах, — сказала Веснина. — Олимпиада — самый важный турнир в жизни спортсмена, тот турнир, ради которого я вернулась. И когда не допустили японских зрителей к празднику спорта, было очень обидно, я этого не понимаю. Мне не хватало аплодисментов, криков, боления, мы играем, вообще-то, ради болельщиков. Но мы все равно ощущали, что за нами страна, за нас болеют миллионы через телевизор, интернет. В соцсетях были тысячи сообщений, мы ощущали всю любовь болельщиков».

Из зрителей были только представители делегаций разных стран, в том числе и большая российская делегация в Токио. Правда, не обошлось и без небольших конфликтов. В частности, во время финала Веснина/Карацев против Рублева с Павлюченковой Андрей повздорил с тренером Карацева Егором Яцыком. «Тренер Аслана начал нас громко поддерживать, подсказывать, но мы находились на дальней стороне, а Андрей был ближе к трибунам. И ему в этот момент показалось, что это было некорректно, — рассказала Веснина. — После игры они спокойно пообщались, поговорили и помирились. Тренер всегда поддерживает своего ученика, это нормально. В целом скажу, что это мои четвертые Олимпийские игры и на этот раз у нас была одна из самых дружных команд из тех, в которой мне посчастливилось быть. Наверное, потому что у парней один возраст, одно поколение, одни шутки, одни приколы. Знают друг друга с детских лет. Мы с девчонками также лучше друг друга узнали за это время. Раньше каждый был со своей командой, решал свои задачи, был сам с собой. В этот раз тренеров у нас не было, они не получили аккредитации. Поэтому мы держались друг за друга, старались помочь друг другу».

Веснина поучала молодых Рублева и Медведева

Веснина была самой опытной в составе теннисной сборной России в Токио. А значит, на ней была дополнительная ответственность — необходимость следить за дисциплиной в коллективе и помогать дебютантам Игр. Их у нас было много — и Даниил Медведев, и Рублев, и Карацев с Кареном Хачановым. Иногда приходилось быть и жесткой. «Молодые ребята в сборной, как только приехали, начали возмущаться условиями, кроватями. Потолок им низкий, еще что-то. Я не сдержалась и сразу сказала, что если хотите уехать отсюда с медалью, то быстро замолчали, привыкли и идите тренируйтесь, работайте на пути к своей цели. Все же понимают, надеюсь, зачем мы сюда приехали. Не за значками же», — призналась Веснина.

Правда, Елена согласна, что выступать в Японии было тяжело и часть претензий к оргкомитету вполне обоснованны. Главный вопрос — это расписание игр. В Токио высокая влажность и непрекращающаяся жара, а теннисистов выводили под самое пекло. «Хотя Олимпиада действительно была очень тяжелой, сложной. Большая заслуга в том, что матчи начали играть хотя бы в три часа дня, Новака Джоковича. Он после первого же дня уже понял, что так долго не протянешь, а ведь все топовые теннисисты здесь выступают минимум в двух или даже трех разрядах. Новак начал собирать подписи игроков, чтобы перенести матчи на более позднее время, и только ближе к концу Олимпиады нам пошли навстречу. Я играла на четырех Олимпиадах, прошла много турниров, но видела такое разве что в Таиланде. Но там играли поздним вечером, а в Токио с 11 часов — в самое пекло. В жару температура на корте была под 40 градусов. Тому же Джоковичу банально не хватило сил», — добавила Елена.

Елена вспоминает предыдущую Олимпиаду в Рио и, сравнивая ее с Играми в Токио, видит между ними много параллелей. «Игры в Токио схожи по нервозности с Рио. Тогда же был допинговый скандал, и мы до последнего не понимали, допустят нас или нет. Было страшно, обидно, дали зеленый свет перед нами в последний момент. Сейчас вопрос участия в Олимпиаде решал коронавирус. Мы же, попав на Игры, уже ничего не видели и не ощущали. Мы так мечтали просто оказаться здесь и выиграть медаль, что бытовые моменты быстро улетучивались. Мне в Токио было комфортно, несмотря на все ограничения. И кровати очень комфортные были. Конечно, это не пятизвездочный отель, где есть все, но нужно понимать, что эти квартиры уже проданы и их владельцы и так уже год ждут заселения». Веснина напомнила, что после завершения Олимпиады в деревне Игр будут жить простые японцы. Кровати от гайдзинов им не нужны, поэтому их утилизируют. И для сохранения природы вариант с картонной мебелью оптимальный. Оценила Веснина и рацион питания в Токио. «В Рио мы с Катей Макаровой мечтали о простой пицце! Приходили в столовую, и ничего не оставалось. Ели, что находили сами», — вспоминает она.

Дочка спрашивает, когда мама принесет медаль

Были, конечно же, и вопросы касательно статуса российской сборной на Играх в Токио. Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) официально команда российских спортсменов в Японии называлась командой Олимпийского комитета России и выступала без символов государственной власти. Но Веснина считает все разговоры о возможном бойкоте Олимпиады из-за санкций популизмом и глупостью. «Название нашей страны есть на форме, на форме цвета флага, нет гимна — послушали прекрасную музыку Петра Ильича Чайковского. Все равно никто никогда не забудет, из какой он страны. Не вижу проблемы, — считает Веснина. — А все эти политические войны бьют больше всего по спортсменам. По тем, кто этого не заслуживает. Не все же знают, насколько это тяжело. Я даже не представляю, сколько труда стоило и сил сюда доехать спортивной гимнастике, синхронному плаванию. Для них Олимпиада — это единственный смысл жизни и всей карьеры. И неужели кто-то может им сказать, что они поступили неправильно, что не стоило ехать в Токио? Каждый спортсмен выступает всегда за свою страну, а весь этот антураж... Вот прозвучит у нас в стране гимн, как приедут все, сколько угодно, соберемся и обмотаемся флагами, включим гимн, и никто ничего нам уже не скажет».

Участвовал в беседе и отец Весниной, Сергей Веснин. Сергей — тренер и старается не пропускать турниры дочери. В Токио он не смог полететь из-за строгого ковидного протокола, но следил и подсказывал дочери по интернету. «Помогают современные гаджеты, технологии. Есть интернет, всегда были на связи, общались. Перед матчами обсуждали план на игру, помогали как могли. Волнительно примерно одинаково, что на расстоянии, что вживую. Самое главное было правильно настроиться, составить план на игру. Ведь сначала игра проигрывается в голове и только потом на корте. Хочется сделать все правильно. Понятно, что основная нагрузка легла на Лену, нужно было подготовиться и сделать все правильно. Ритуалы? Ритуалов особых нет у нас с женой, стараемся смотреть, как можем, помогать, поддерживать. Хочется меньше нервничать, потому что когда мама нервничает, и дочка». Как рассказывает Веснина, у нее с мамой особая ментальная связь — если у нее болит нога, то сразу же недомогание и у матери.

После завершения Олимпиады Елена хочет побыстрее полететь домой в Сочи, чтобы увидеть всю свою большую семью. Но только после встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Дома ее ждет дочка — главное, как считает теннисистка, достижение в жизни Весниной. Дочка с мамой строгая — требует побед. «Приезжаю, а она сразу спрашивает, где медали», — с улыбкой говорит Елена. Семья — одна из причин, по которым Веснина сомневается в возможности протянуть в большом спорте до Игр в Париже. Несмотря даже на личную просьбу Шамиля Тарпищева. «Пока у меня никаких планов по поводу Олимпиады в Париже. Дайте вообще отдохнуть, отойти, я еще в себя не пришла, не знаю, где я: в Токио или Москве, — ответила Веснина. — Вряд ли, конечно, я выступлю в Париже. Еще три года нужно держать себя в невероятной физической форме. И так то, что я совершила сейчас, — это против логики. Сама не верю, был трехлетний перерыв — это очень много по теннисным меркам, сама не ожидала. Тяжело не только в плане игр, но и в плане восстановления, травм. Я играла на болеутоляющих таблетках в Токио, но не говорила об этом никому, ни тренеру, ни партнеру. Понимала, какие вложены силы, желание, нужно потерпеть немного. Я ведь вернулась ради этой цели. Но будут ли силы на новый олимпийский цикл — не уверена».

При этом совсем уходить из мира тенниса Елена не будет точно. Приоритетный на сегодня вариант — тренерская работа.

«Теннис навсегда будет в моей жизни. Это дело и любовь всей моей жизни, — признается Елена. — Я счастлива, что родители выбрали для меня теннис, почувствовали, что мне подойдет этот вид спорта. Но главное — это семья. Мой ребенок. И хочется, чтобы были еще дети. В плане работы тренером — все предложения рассматриваю, жду инициативы от нашей федерации тенниса. Поступит предложение помочь — подумаю. Мне кажется, что у меня есть опыт и знания, которыми я могла бы поделиться с нашими будущими чемпионами».