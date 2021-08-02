Аблязин и Шин набрали абсолютно одинаковую сумму, но золото Олимпиады отдали корейцу. Сумасшествие в гимнастике
Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика
Мужчины. Опорный прыжок
1. Син Джи Хван (Корея) — 14,783
2. Денис Аблязин (Россия) — 14,783
3. Артур Давтян (Армения) — 14,733...
5. Никита Нагорный (Россия) — 14,716
Мужчины. Кольца
1. Лю Ян (Китай) — 15,500
2. Ю Хао (Китай) — 15,300
3. Элефтериос Петруниас (Греция) — 15,200...
6. Денис Аблязин (Россия) — 14,833
Женщины. Вольные упражнения
1. Джейд Кэйри (США) — 14,366
2. Ванесса Феррари (Италия) — 14,200
3. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,166...
8. Виктория Листунова (Россия) — 12,400
В воскресенье я наблюдал за внезапной развязкой в прыжках в высоту. Катарец Мутаз Баршин и итальянец Джанмарко Тамбери с идентичными показателями дошли до 2,37 м. Ни у кого из них неудачных попыток не было. Оба 2,39 м не взяли. И им обоим вручили золотые медали. Теперь похожая история происходила в гимнастике. В опорном прыжке наш Денис Аблязин и кореец Жива Шин набрали абсолютно идентичную сумму. Вплоть до тысячной. И у одного, и у другого — по 14,783. Однако выше в протоколе оказался Шин.
У меня серебро на третьей Олимпиаде подряд. До Парижа 2,5 года — надо бы добраться до золота
— После того как на ЧМ-2015 у девочек в брусьях было четыре золота, появилось правило, согласно которому в гимнастике больше нельзя делить пьедестал, — объяснил нам Никита Нагорный. — После этого в случае равенства начали судить по техническому исполнению: кто чище сделал — тот и выше. А теперь мы приезжаем сюда, и все уже по-другому. Все вот запутались, почему в вольных Артема Долгопята поставили выше Запаты. Кто-то говорит, дело в заступе, кто-то — из-за победы в квалификации...
А у девочек в вольных вообще не поделили. Ангелина Мельникова и Мураками вместе на третьей ступени. Может быть, у мужчин и женщин правила различаются?
По тем правилам, которые мы знали, Денис — олимпийский чемпион
— Спросите у судей, почему так, — ответил нам в миксте сам Аблязин, когда мы попросили разъяснить ситуацию. — Я так и не понял, то ли по высшей оценке они выводили, то ли по базовой. Но у меня радость! Третья Олимпиада — третье серебро в опорном прыжке!
— Выходит, вы сами не разобрались, почему золото отдали корейцу?
— А какой смысл? В этом должны разбираться тренеры. Моя задача — прыгать, а не знать правила.
— В интернете уже пишут, что у России украли золото.
— Можно писать что угодно. Это ничего не изменит. Поэтому я призываю всех успокоиться.
— Сами вы не считаете, что у вас украли победу?
— Я не буду так говорить. То, что считаю, оставлю при себе. Могу сказать, что для меня очень ценна эта медаль. У меня такая травма серьезная была. А тут я прыгал тот самый прыжок, на котором травмировался. Представляете? И завоевал с ним медаль. Круто! Я сделал все что мог на этой Олимпиаде.
— А на следующей есть шанс вас увидеть?
— Да там осталось-то 2,5 года. Смысл заканчивать? Тем более есть силы. Работать надо! Три снаряда оставляем. Плюс меняется командник — будет пять человек. Надо помогать команде. Да и до прыжка золотого надо бы добраться...
Симона Байлз поддерживала Мельникову
Третьим в опорном прыжке стал Артур Давтян. Он принес Армении первую олимпийскую медаль в гимнастике в истории. И первую — в Токио-2020.
Мы поинтересовались судейским решением и у него.
— Правила есть правила, — развел руками Артур. — Устраивают они меня или нет — это уже другое дело. Вот в прыжке судили так, в вольных по-другому. Честно говоря, я сам об этого до вчерашнего дня не знал...
«Не знал» — вообще ключевое словосочетание по итогам этого полускандального финала. Вся проблема именно в отсутствии информации. И половина присутствующих на арене с выпученными глазами носились туда-сюда, чтобы разобраться в произошедшем. Очень странно, что не в курсе правил были сами спортсмены. Ни Нагорный, ни Аблязин, ни Давтян.
На самом деле разгадка в этом квесте оказалась предельно простой. В опорном прыжке две попытки. И приоритет отдают тому, кто получил максимальный балл за лучшую из них. У Аблязина это 14,800. У Шина — 14,833.
Так что вопросов быть не может.
Что касается Ангелины Мельниковой, которая в вольных снарядах разделила бронзу с японкой Мураками, то связано это с исключительными обстоятельствами — у обеих спортсменок абсолютно одинаковые показатели от и до. Как под копирку. Поэтому в качестве исключения на пьедестал пригласили обеих.
— У меня все получилось, — радовалась олимпийская чемпионка в командном турнире. — Кстати, слышала, что меня очень сильно поддерживала Симона Байлз. Каждый раз, когда я стою перед снарядом, слышу, как она кричит за меня. Это добавляет мотивации. У нас довольно-таки теплые отношения. Если она выйдет на старт во вторник — я тоже буду за нее болеть. Как, само собой, и за наших мальчиков.
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