Аблязин и Шин набрали абсолютно одинаковую сумму, но золото Олимпиады отдали корейцу. Сумасшествие в гимнастике

Никто долго не мог понять почему. Правила не знали даже сами спортсмены.

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика

Мужчины. Опорный прыжок

1. Син Джи Хван (Корея) — 14,783

2. Денис Аблязин (Россия) — 14,783

3. Артур Давтян (Армения) — 14,733...

5. Никита Нагорный (Россия) — 14,716

Мужчины. Кольца

1. Лю Ян (Китай) — 15,500

2. Ю Хао (Китай) — 15,300

3. Элефтериос Петруниас (Греция) — 15,200...

6. Денис Аблязин (Россия) — 14,833

Женщины. Вольные упражнения

1. Джейд Кэйри (США) — 14,366

2. Ванесса Феррари (Италия) — 14,200

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,166...

8. Виктория Листунова (Россия) — 12,400

В воскресенье я наблюдал за внезапной развязкой в прыжках в высоту. Катарец Мутаз Баршин и итальянец Джанмарко Тамбери с идентичными показателями дошли до 2,37 м. Ни у кого из них неудачных попыток не было. Оба 2,39 м не взяли. И им обоим вручили золотые медали. Теперь похожая история происходила в гимнастике. В опорном прыжке наш Денис Аблязин и кореец Жива Шин набрали абсолютно идентичную сумму. Вплоть до тысячной. И у одного, и у другого — по 14,783. Однако выше в протоколе оказался Шин.

У меня серебро на третьей Олимпиаде подряд. До Парижа 2,5 года — надо бы добраться до золота

— После того как на ЧМ-2015 у девочек в брусьях было четыре золота, появилось правило, согласно которому в гимнастике больше нельзя делить пьедестал, — объяснил нам Никита Нагорный. — После этого в случае равенства начали судить по техническому исполнению: кто чище сделал — тот и выше. А теперь мы приезжаем сюда, и все уже по-другому. Все вот запутались, почему в вольных Артема Долгопята поставили выше Запаты. Кто-то говорит, дело в заступе, кто-то — из-за победы в квалификации...

А у девочек в вольных вообще не поделили. Ангелина Мельникова и Мураками вместе на третьей ступени. Может быть, у мужчин и женщин правила различаются?

По тем правилам, которые мы знали, Денис — олимпийский чемпион

— Спросите у судей, почему так, — ответил нам в миксте сам Аблязин, когда мы попросили разъяснить ситуацию. — Я так и не понял, то ли по высшей оценке они выводили, то ли по базовой. Но у меня радость! Третья Олимпиада — третье серебро в опорном прыжке!

— Выходит, вы сами не разобрались, почему золото отдали корейцу?

— А какой смысл? В этом должны разбираться тренеры. Моя задача — прыгать, а не знать правила.

— В интернете уже пишут, что у России украли золото.

— Можно писать что угодно. Это ничего не изменит. Поэтому я призываю всех успокоиться.

— Сами вы не считаете, что у вас украли победу?

— Я не буду так говорить. То, что считаю, оставлю при себе. Могу сказать, что для меня очень ценна эта медаль. У меня такая травма серьезная была. А тут я прыгал тот самый прыжок, на котором травмировался. Представляете? И завоевал с ним медаль. Круто! Я сделал все что мог на этой Олимпиаде.

— А на следующей есть шанс вас увидеть?

— Да там осталось-то 2,5 года. Смысл заканчивать? Тем более есть силы. Работать надо! Три снаряда оставляем. Плюс меняется командник — будет пять человек. Надо помогать команде. Да и до прыжка золотого надо бы добраться...

Симона Байлз поддерживала Мельникову

Третьим в опорном прыжке стал Артур Давтян. Он принес Армении первую олимпийскую медаль в гимнастике в истории. И первую — в Токио-2020.

Мы поинтересовались судейским решением и у него.

— Правила есть правила, — развел руками Артур. — Устраивают они меня или нет — это уже другое дело. Вот в прыжке судили так, в вольных по-другому. Честно говоря, я сам об этого до вчерашнего дня не знал...

«Не знал» — вообще ключевое словосочетание по итогам этого полускандального финала. Вся проблема именно в отсутствии информации. И половина присутствующих на арене с выпученными глазами носились туда-сюда, чтобы разобраться в произошедшем. Очень странно, что не в курсе правил были сами спортсмены. Ни Нагорный, ни Аблязин, ни Давтян.

На самом деле разгадка в этом квесте оказалась предельно простой. В опорном прыжке две попытки. И приоритет отдают тому, кто получил максимальный балл за лучшую из них. У Аблязина это 14,800. У Шина — 14,833.

Так что вопросов быть не может.

Что касается Ангелины Мельниковой, которая в вольных снарядах разделила бронзу с японкой Мураками, то связано это с исключительными обстоятельствами — у обеих спортсменок абсолютно одинаковые показатели от и до. Как под копирку. Поэтому в качестве исключения на пьедестал пригласили обеих.

— У меня все получилось, — радовалась олимпийская чемпионка в командном турнире. — Кстати, слышала, что меня очень сильно поддерживала Симона Байлз. Каждый раз, когда я стою перед снарядом, слышу, как она кричит за меня. Это добавляет мотивации. У нас довольно-таки теплые отношения. Если она выйдет на старт во вторник — я тоже буду за нее болеть. Как, само собой, и за наших мальчиков.