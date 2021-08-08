«Нам нет разницы кого рвать». Садулаев способен победить лучшего тяжеловеса Олимпиады?

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев — о выступлении Рашида Садулаева в Токио. Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. В финале турнира в категории до 97 кг он победил американца Кайла Снайдера (6:3).

— Что перед схваткой со Снайдером, что на сборах мы давали установки как бороться: как заблокировать снизу руку, когда возле зоны — уходить в сторону, напрямую не сталкиваться, так как физически он здоровее, — сказал Тедеев журналистам. — В целом нужно было технически его обойти. Тот план, который дали Рашиду, выполнен на 120%. Он сегодня все отдал, чтобы поставить жирную точку, и золото у нас.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что наша команда стала сильнее. Есть двукратные олимпийские чемпионы, просто олимпийские чемпионы и бронзовые призеры. Но всегда есть куда идти и к чему стремиться. Уже скоро Олимпийские игры во Франции, и я считаю, что с такой командой можно горы перевернуть.

Сборная России по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио

До 57 кг: Заур Угуев — золото;

До 65 кг: Гаджимурад Рашидов — бронза;

До 74 кг: Заурбек Сидаков — золото;

До 86 кг: Артур Найфонов — бронза;

До 97 кг: Абдулрашид Садулаев — золото;

До 125 кг: Сергей Козырев — 11-е место.

— По сравнению с прошлой Олимпиадой в команде остался только Садулаев.

— У нас молодая команда, которая еще раз показала свое превосходство в мире по вольной борьбе, невзирая на все. Когда мы боролись на красной стороне, за нами вышел Снайдер. И заорал. В этот момент я понял, что этот человек «созрел», и смирился с этим. А потом я пошел в раздевалку, снял футболку и тоже заорал. Почему?

Есть определенные моменты, в которых нельзя россиян удивить или напугать. Ну вот мы и ответили таким же намеком на намек.

— То, что и у России и Америки перед этой схваткой было по два золота и по две бронзы...

— Я могу сказать, что при мне на Олимпийских играх американцы никогда не обходили Россию. Единственный раз так было в Лондоне.

— В Лондоне вас не было.

— Это всего единственный раз. В остальных четырех Олимпиадах мы всегда обыгрывали американцев — и всех остальных тоже. Я имею в виду в медальном зачете, по золоту. Что в Токио, что в Афинах, что в Пекине или Рио — везде мы были первыми, впереди всей планеты. Главное, что смогли вновь доказать, что мы — номер один и золото наше.

— Из наших олимпийских чемпионов здесь кто-нибудь не выходил на зарядку?

— Давай это останется секретом — всякое есть. В каждой семье есть какие-то секреты, а наша сборная — тоже как семья, поэтому они есть. Всякое бывает, но все равно нужно находить общий язык и идти к компромиссу.

— Кто поедет на чемпионат мира?

— Давай лучше поговорим о хорошем — что сейчас имеем. Завтра что будет, если сейчас расскажем состав? Все расслабятся, и это чревато последствиями. Спортсменов нужно держать в тонусе. Сегодня зашел в автобус, и первым на глаза попался Гаджимурад Рашидов. Я ему сказал: «Если сейчас не выйдешь и по-мужски не выиграешь — я тебя сам порву!» Почему я это сказал? У нас такой вид спорта, что если их крепко не держать, то они расслабятся, и ты потом их не соберешь. Вот он вышел и выиграл у Мусукаева (Исмаила). Мусукаев — очень хороший парень, как спортсмен и человек. Рашидов вышел дал бой и показал, что предыдущее поражение уже позади, а теперь нужно дальше идти вперед.

— А как Рашидов мог расслабиться, если против был такой человек...

— Ну, слушай, в 2017 году же расслабился. Когда женился и поехал на Мальдивы — расслабился. Но мы потом его собрали, все нормально сейчас.

— Абдулрашид может стать трехкратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира?

— Все зависит от здоровья и потенциала. С его нынешним возрастом он спокойно сможет. Для этого у него все есть: здоровье, потенциал и условия. Мы насчет этого уже с ним говорили и договорились, что будем готовиться к Олимпийским играм во Франции.

Ему сперва нужно месяц-два отдохнуть, но отдохнуть как — все равно тренироваться, но не в усиленном режиме. А когда немножко отдохнет и восстановится, то нужно продолжать работать, работать, работать и работать, чтобы победить на третьей Олимпиаде.

— Возможно и четвертую взять, все-таки такой вес...

— Давай пока третью возьмем, а потом снова встретимся здесь и будем этот вопрос регулировать и решать. Точнее не здесь, а в Париже.

— Кто победит в гипотетической схватке между Садулаевым и олимпийским чемпионом в тяжелом весе Дэном Стивенсоном?

— Если его поставить с Абдулрашидом — Абдулрашид его порвет.

— Даже несмотря на разницу в весе?

— А какая разница? Нам нет разницы кого рвать.

— Как вы думаете, Снайдер будет оставаться главным конкурентом Абдулрашида?

— Если останется, будет тоже самое — ничего не изменится.

— Вы счастливы?

— Я на седьмом небе от счастья. Когда через тебя проходит борцовская мировая история и ты соучастник этого — как я могу быть несчастлив? Нас не будет через сто лет, а история останется. А мы сегодня можем сказать: «Мы это сделали». А Россия может гордиться своими борцами, несмотря на то, что нас со всех сторон хотели укусить, чтобы команда выступила как-то по другому.