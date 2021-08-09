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Россия — Соперники — 0:6. Почему в Токио мы проиграли все финалы?

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 11:00
8 августа. Токио. Россия — Франция — 25:30. Владлена Бобровникова (слева). Фото AFP Золотые финалы в игровых видах в Токио-2020. Золотые поединки россиян в Токио-2020.
8 августа. Токио. Россия — Франция — 25:30. Владлена Бобровникова (слева). Фото AFP
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Многие золотые поединки на Олимпиаде сложились не в нашу пользу — это невезение или что-то большее?

Одним из итогов Олимпиады в Токио для сборной ОКР стала досада болельщиков из-за большого количества поражений россиян в финалах в игровых видах спорта. Одно из них — в женском гандболе — стало завершающим событием для всей нашей команды на Играх-2020, как бы подчеркнув проблему. Конечно, быть вторым в списке сильнейших в мире в своем виде спорта — это тоже очень круто. И все же счет 0:6 в пользу соперников в олимпийских финалах с участием россиян в игровых видах спорта несколько напрягает. Попытаемся разобраться, так ли все страшно и есть ли тут основания для беспокойства?

По поводу наших неудач в финалах накануне высказывался первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. «Все финалы проиграны, это повод задуматься о подготовке наших спортсменов, надо подумать о причинах поражений, возможно, психология проседает, надо работать над этим. Смотря на финальный матч наших гандболисток, возникало ощущение, что именно в голове стоит какая-то преграда», — сказал Жуков в интервью РБК.

8&nbsp;августа. Токио. Гандболистки сборной России завоевали серебро Олимпийских игр.
8&nbsp;августа. Токио. Россия&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 25:30. Российские гандболистки не&nbsp;смогли выиграть золото на&nbsp;второй Олимпиаде подряд.Медальный итог нашей сборной в Токио — это успех или нет? Изучаем разные аргументы

Лидеры по поражениям

В игровых видах спорта (водное поло, бадминтон, бейсбол, софтбол, баскетбол, баскетбол 3x3, футбол, гандбол, регби-7, настольный теннис, теннис, волейбол и пляжный волейбол) в Токио разыграны 33 комплекта наград. В пяти случаях в финале за золото боролись представители одной страны (китайцы в бадминтонном миксте, мужском настольном и женском теннисе, а также хорваты в женской паре и россияне в миксте в теннисе). Такие дерби мы не рассматриваем. Всего в игровых финалах выступили представители 22 стран. Больше всех финалов — у сборной США (8), второй показатель у Китая (7), команда ОКР на третьем месте (6). Вся сводная таблица выглядит так:

Золотые финалы в игровых видах в Токио-2020.
Золотые финалы в игровых видах в Токио-2020.

И здесь надо признать, что счет 0:6 в случае с россиянами — действительно вопиющий. Более одного финала при отсутствии побед в Токио проиграла только Испания (в мужском футболе и в женском водном поло). Это третий случай в истории нашей сборной (с 1996 года), когда мы остались без золота в игровых видах. Раньше подобное случалось в Атланте и в Афинах. В Рио была победа гандболисток и Елены Весниной с Екатериной Макаровой в женской теннисной паре, в Лондоне — триумф волейболистов, в Пекине — первое место Елены Дементьевой в теннисе, в Сиднее — успех гандболистов и Евгения Кафельникова в теннисе. Конечно, в Токио ситуации у всех наших игровиков были разные и мешать все в одну кучу — глупо. И все-таки сухие цифры выглядят невесело.

7&nbsp;августа. Токио. Церемония награждения российских волейболистов серебряными медалями Олимпиады в&nbsp;Токио.
Виталина Бацарашкина, Евгений Рылов и&nbsp;Дина Аверина.10 главных российских героев Олимпиады-2020. Дина Аверина тоже в этом списке

Как можно выиграть, проиграв?

Попробуем взглянуть на ситуацию шире, подключив те виды спорта, где в принципе есть золотые финальные поединки. Таких в Токио с участием россиян было 18 (помимо шести неудачных финалов игровиков). В одном из них опять случилось российское дерби — в титульном поединке в женской сабле сошлись София Позднякова и Софья Великая. Вынесем этот бой за скобки. В остальных счет намного бодрее — 9:8 в пользу россиян (9:14, если вместе с игровиками). Правда, тут есть важный фактор наших борцов. В вольной и греко-римской борьбе наши спортсмены выиграли все четыре свои золотые схватки. Если без борцов, но с игровиками, счет получается 5:14 — всего 26 процентов побед. В общем, тут смотря как считать. Но в целом неудач в решающий момент было действительно много.

Золотые поединки россиян в Токио-2020.
Золотые поединки россиян в Токио-2020.

Конечно, в причинах случившегося должны разбираться специалисты. Но поделюсь одним личным наблюдением. Раньше я как редактор всегда исправлял в статьях и новостях журналистов словосочетание «выиграл серебро» на «завоевал серебро». Потому что логический ряд «выиграл, проиграв финал» выглядит странно. А в боксе еще можно «выиграть бронзу», проиграв в полуфинале. Теперь сражаться с этим оксюмороном я перестал, потому что он приобрел массовый характер. В нашем информационном поле теперь победой считается любая медаль. А ценность чемпионского титула — сильно размазалась. Все-таки раньше спортсменов, для которых не существовало никаких других мест кроме первого, у нас было побольше. Но эти мои личные ощущения — возможно, ошибочные.

Конечно, бесчеловечно устраивать травлю спортсмена, который проиграл в финале и без всяких хейтеров наверняка сильно переживает. Думаю, в Токио не было ни одного россиянина, который после выхода в финал посчитал бы, что жизнь удалась, и в золотом поединке отбывал бы номер. Но когда серебряных или бронзовых призеров у нас чествуют как чемпионов, лично меня это коробит. На мой взгляд, это понижает наш статус большой спортивной державы. Хотя в разных видах спорта ситуация разная. И иногда даже попадание нашего спортсмена в топ-10 — это настоящая победа.

4&nbsp;августа. Токио. Олимпийские чемпионки Игр в&nbsp;Токио Светлана Колеснисниченко (слева) и&nbsp;Светлана Ромашина с&nbsp;тренером Татьяной Данченко.
8&nbsp;августа. Токио. Реакция сборной России по&nbsp;художественной гимнастике на&nbsp;оценки.Судьи в Токио придерживали россиян? Вспоминаем все такие скандалы Олимпиады-2020

Дух победителей

Безусловно, имеет право на жизнь и другая позиция. Она основывается на том, что чемпионов и призеров на топ-уровне обычно разделяют миллиметры, касания или буквально какие-то полувздохи. При таком раскладе очень часто победа — это действительно чистая удача. В Токио у нас 28 серебряных и 23 бронзовые награды при 20 золотых. Это значит, что сейчас нам немного не повезло. Значит — повезет в следующий раз, а сейчас надо лучше готовиться, вместо того чтобы рвать на себе волосы и кричать, что в нашем спорте исчезает «дух победителей».

— По серебряным медалям у нас есть большой потенциал, чтобы сделать шаг вперед. У спортсменов будет шанс реабилитироваться в Париже, — заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. — Мне абсолютно не обидно за тех людей, которые выступали на аренах Токио. Эти люди воплотили свою олимпийскую мечту в Токио. Слово «обидно» неприменимо к этим героям спорта.

Финалы с участием россиян в игровых видах спорта в Токио-2020:
Теннис. Микст. Андрей Рублев/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:7 (5:7), 13:11
Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Александр Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:1
Гандбол. Женщины. Франция — Россия — 30:25 (15:13)
Волейбол. Мужчины. Франция — Россия — 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12)
Пляжный волейбол. Мужчины. Андерс Мол/Кристиан Сорум (Норвегия) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — 2:0 (21:17, 21:18)
Баскетбол 3x3. Женщины. Финал. США — Россия — 18:15
Баскетбол 3x3. Мужчины. Финал. Россия — Латвия — 18:21

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