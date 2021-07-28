Российский дзюдоист Игольников вышел в четвертьфинал Олимпиады
07:26
Российский дзюдоист Михаил Игольников вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио.
В 1/8 финала турнира в весовой категории до 90 кг россиянин победил Маммадали Мехдиева из Азербайджана.
В четвертьфинале Игольников встретится с Николозом Шеразадишвили, представляющим Испанию. Поединок состоится сегодня, 28 июля.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 90 кг
1/8 финала
Михаил Игольников (Россия) — Маммадали Мехдиев (Азербайджан) — 1:0 (Вазари)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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