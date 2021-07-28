Российский дзюдоист Игольников вышел в четвертьфинал Олимпиады

Российский дзюдоист Михаил Игольников вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

В 1/8 финала турнира в весовой категории до 90 кг россиянин победил Маммадали Мехдиева из Азербайджана.

В четвертьфинале Игольников встретится с Николозом Шеразадишвили, представляющим Испанию. Поединок состоится сегодня, 28 июля.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 90 кг

1/8 финала

Михаил Игольников (Россия) — Маммадали Мехдиев (Азербайджан) — 1:0 (Вазари)