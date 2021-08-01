Трехкратный чемпион мира Михайлин раскритиковал российских дзюдоистов за выступление на Олимпиаде

Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Александр Михайлин раскритиковал российских дзюдоистов за выступление на Играх в Японии.

«Сказать, что выступление нашей команды расстроило — это ничего не сказать. Несмотря на то, что сборная завоевала 3 бронзовых медали (мои поздравления призерам). Результат сборной, скромно сказать, неудовлетворительный. 13-е место в общем зачете. Я сейчас выскажу свое мнение насчет выступления нашей сборной, и начну я с 2009 года, когда тренером, а в дальнейшем менеджером команды стал Эцио Гамба.

Приход Эцио в команду заставил всех пересмотреть подход к тренировкам и подготовке спортсменов, о чем говорит олимпийский цикл 2009-2012 и ОИ в Лондоне. Казалось бы, все, мы нашли, что искали, и теперь все так и будет всегда, но вот этого не произошло. Из-за того, что, как говорится, мы поймали «звездную болезнь», решили, что теперь мы лучше всех. Это было ошибочное мнение, а главное, нашли оправдание своим поражениям на чемпионатах Европы и мира, «мы готовимся к олимпиаде», и снова прокатило — две золотые медали на ОИ в Рио, но вот дальше везение закончилось, выступление нашей сборной на ОИ в Токио это доказало», — написал у себя в Instagram Михайлин.

Спортсмен отметил, что в провале не стоит обвинять исключительно тренерский штаб сборной России.

«Винить только тренерский штаб неправильно, хотя огромная ошибка тренерского штаба — это состав, который поехал на ОИ. Отбор был непонятный, чем руководствовался тренерский штаб- неизвестно, многих достойных спортсменов «прокатили». Но на Олимпиаде борются спортсмены, а не тренеры, поэтому валить всю вину за выступление только на тренерский штаб — ошибка.

Большинство наших спортсменов на этих Играх даже не смогли раскрыться, проиграв в первых и вторых встречах. Выходили без настроя, выносливость никакая, да и что касается техники и борьбы на захватах — тоже не фонтан. Бросаем только слабых, или, воспользовавшись ошибками соперников, пеняем и апеллируем к судейству прямо во время встреч. Может, стоит задать вопрос спортсменам: чего вам не хватило для успешного выступления? У вас лучший тренер, у вас огромное количество различных сборов, большое количество турниров, медицина, массажисты, зарплаты, что еще вам нужно? Может, желание? Не искать оправдание и виноватых в своих поражениях, а признаться, что вы не выложились на все 100 процентов, чтобы стать чемпионами», — добавил Михайлин.

На Олимпиаде в Токио сборная России завоевала 3 бронзовых медали в дзюдо при том, что на Играх разыгрывалось 15 комплектов медалей в дисциплине. Ранее о неудачном выступлении российских дзюдоистов на Играх в Японии высказался президент ОКР Станислав Поздняков.