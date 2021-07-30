Башаев объяснил, как ему удалось выиграть бой у непобедимого Ринера

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев в беседе с журналистами рассказал, как ему удалось провести прием, при помощи которого он победил двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера.

Поединок прошел в четвертьфинале олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Это поражение стало лишь четвертой в многолетней карьере французского дзюдоиста. В итоге 25-летний Башаев стал бронзовым призером.

— Расскажите о решающем броске. Хотя, это скорее толчок был...

— По критериям дзюдо — это бросок (улыбается). Это все просто, объяснимо. Мне нужно было дотянуться двумя руками до одной стороны его кимоно. Так как судьи позволяют ему забирать запрещенные захваты, сделать это в основное время было очень сложно. Была тактика уйти в голден скор — когда он подсядет и перестанет быть сконцентрированным на захватах. Что я и сделал. Я довел схватку до голден скора, почувствовал момент, когда он потерял концентрацию, и как только я вцепился двумя руками в отворот кимоно — чтобы хватило сил нагрузить спину — и сделал бросок в спину с колен. Ждал, что он остановится, и я сделаю еще один бросок — сразу, моментально, после которого он упадет.

Но он решил меня контратаковать броском через голову, своим коронным (показывает пальцами «кавычки»). И я почувствовал, что у него таз ушел очень глубоко, что он уже не может остановиться. Поэтому я просто на вставании стал толкать его вперед — чтобы заработать оценку. С криком и воплями, чтобы доказать, что это мое движение (смеется).