«Фурор 2012 года сыграл плохую шутку». Михайлин объяснил причины неудачи российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио

Серебряный призер Игр в Лондоне Александр Михайлин рассказал о прчинах неудачного выступления российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. Сборная России по дзюдо заняла 13-е место в медальном зачете Олимпиады, завоевав лишь три бронзовые медали.

«Мое личное мнение — фурор 2012 года (Россия взяла первое место в медальном зачете) сыграл плохую шутку с российским дзюдо, — цитирует Михайлина Metaratings. — Тогда все начали говорить о том, что это прорыв, что наше дзюдо выходит на другой уровень. На тот момент это действительно было так: ошеломительный успех на Олимпиаде, первое место на чемпионате мира в командных соревнованиях. Год был шикарный, ничего лучше для нашей сборной и не представишь...

Что происходит дальше? Возможно, после этого ошеломительного успеха у тренерского штаба выросли «крылья бабочек», и этой своей «пыльцой» они заставили поверить спортсменов в то, что они непобедимы, что все их соперники теперь будут падать сами — типа «сильно можно не напрягаться, мы же и так красавцы». Это мое личное мнение, а результат последней Олимпиады это, в принципе, подтверждает — в Рио начался спад, который продолжился в Токио.

Многие сравнивают спортивные соревнования с войной. Если, грубо говоря, я пошел в атаку и пробился, то уже не пойду назад — я пойду вперед, чтобы выиграть всю войну. Здесь то же самое: если я достиг определенного успеха, то буду его развивать. А в Рио, спустя 4 года после шикарного выступления, наш результат начал угасать, даже несмотря на очередные золотые медали для сборной. Дело в том, что Игры 2016 года показали одну важную вещь — у нас «одноразовые» олимпийские чемпионы. То есть человек, выигравший Олимпиаду, после нее перестает быть спортсменом. И это не обидные слова, посмотрите сами: в Рио не было ни одного чемпиона или призера Лондона, кроме Тагира Хайбулаева. Я очень уважительно отношусь к Тагиру, но тогда он просто не был готов. И то, что он вышел на Олимпиаду и в первой же встрече проиграл, для олимпийского чемпиона, наверное, не самое приятное чувство — тут я его прекрасно понимаю. Но такое решение тренерского штаба все-таки было ошибочным.

После Олимпиады в Рио я сказал спортсменам, что если они не внесут определенные корректировки в текущий тренировочный процесс, то они опять опустятся на те же позиции, которые занимали до последних Игр. И тогда для них все очень быстро закончится...".