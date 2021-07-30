Российский дзюдоист Башаев вышел в четвертьфинал Олимпиады
05:45
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев в 1/8 финала олимпийского турнира свыше 100 кг одолел сенегальца Мбагника Ндиайе.
25-летний россиянин одержал победу иппоном. Соперником Башаева в четвертьфинале стал француз Тедди Ринне.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 100 кг
1/8 финала
Тамерлан Башаев (Россия) — Мбагник Ндиайе (Сенегал) — 1:0 (иппон)
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