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Российский дзюдоист Башаев вышел в четвертьфинал Олимпиады

05:45
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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев в 1/8 финала олимпийского турнира свыше 100 кг одолел сенегальца Мбагника Ндиайе.

25-летний россиянин одержал победу иппоном. Соперником Башаева в четвертьфинале стал француз Тедди Ринне.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 100 кг

1/8 финала

Тамерлан Башаев (Россия) — Мбагник Ндиайе (Сенегал) — 1:0 (иппон)

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события