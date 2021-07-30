Российский дзюдоист Тамерлан Башаев в беседе с журналистами прокомментировал победу над Тедди Ринером в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории свыше 100 кг, а также выигрыш бронзы. 25-летний Башаев нанес двукратному олимпийскому чемпиону Ринеру второе поражение в карьере.

— Когда мы боролись с Ринером на Мастерсе четыре месяца назад (тогда Ринер выиграл. — Прим. «СЭ»), я уже понимал, что он такой же человек, как и все остальные, что он тоже может упасть, тоже может ошибиться, — сказал Башаев. — Нет в нем ничего особенного. Думаю, люди, зная его регалию, ему проигрывают в основном из-за того, что боятся. Эти четыре месяца мы с тренерами прорабатывали варианты, как можно его обыграть.

Когда я выиграл, я не воспринял это как что-то сверх. Потому что была проделана работа — и она дала свои плоды. Больше меня беспокоила следующая схватка. В ней я допустил много ошибок, был уже уставшим в физическом плане. Обидно. Для меня [Олимпиада в Токио] была бы 100-процентным попаданием, если бы я взял золото. А так, находясь с ним на одной ступени, я выше не стал.

— Другие участники олимпийского турнира могут сказать вам спасибо, так как вы лишили их возможности встречи с Ринером.

— Гурам [Тушишвили] так и сказал, когда мы с ним расходились после схватки.

— По ходу схватки почувствовал, что Ринер — самый сильный соперник в карьере?

— Нет, не почувствовал, честно говоря. Наоборот, показалось, что его постоянные победы, отношение к нему... Его переоценивают. И его это сильно расслабляет. После Лондона он как дзюдоист становился все слабее, слабее и слабее. У него резкий подъем происходит только после проигрышей. Это было заметно после его поражения от Кагеуре — когда он приехал на Мастерс в абсолютно других кондициях, со злостью, со стратегией. Сегодня я почувствовал, что он не лучший дзюдоист. Может быть, он двукратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, но он не лучший дзюдоист.