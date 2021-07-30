Российский дзюдоист Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона Ринера и вышел в полуфинал Олимпиады
06:59
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев в 1/4 финала олимпийского турнира свыше 100 кг одолел француза Тедди Ринера.
25-летний россиянин одержал победу вазари. В полуфинале Башаев встретится с грузином Гурамом Тушишвили. Поединок пройдет сегодня, 30 июля.
Ринер является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016), а также 11-кратным чемпионом мира и 5-кратным чемпионом Европы.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 100 кг
1/4 финала
Тамерлан Башаев (Россия) — Тедди Ринер (Франция) — 1:0 (Вазари)
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