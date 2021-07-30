Российский дзюдоист Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона Ринера и вышел в полуфинал Олимпиады

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев в 1/4 финала олимпийского турнира свыше 100 кг одолел француза Тедди Ринера.

25-летний россиянин одержал победу вазари. В полуфинале Башаев встретится с грузином Гурамом Тушишвили. Поединок пройдет сегодня, 30 июля.

Ринер является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016), а также 11-кратным чемпионом мира и 5-кратным чемпионом Европы.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 100 кг

1/4 финала

Тамерлан Башаев (Россия) — Тедди Ринер (Франция) — 1:0 (Вазари)