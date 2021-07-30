Российский дзюдоист Башаев завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
12:46
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.
В поединке за третье место в категории свыше 100 кг россиянин победил украинца Якова Хаммо.
Бронза Башаева стала 33-й медалью для России на Играх в Японии.
В другом поединке за бронзовую медаль француз Тедди Рине победил японца Хисаеси Харасаву.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 100 кг
Матчи за 3-е место
Яков Хаммо (Украина) — Тамерлан Башаев (Россия) — 0:1 (Иппон)
Тедди Рине (Франция) — Хисаеси Харасава (Япония) — 1:0 (Иппон)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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