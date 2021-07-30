Российский дзюдоист Башаев завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

В поединке за третье место в категории свыше 100 кг россиянин победил украинца Якова Хаммо.

Бронза Башаева стала 33-й медалью для России на Играх в Японии.

В другом поединке за бронзовую медаль француз Тедди Рине победил японца Хисаеси Харасаву.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 100 кг

Матчи за 3-е место

Яков Хаммо (Украина) — Тамерлан Башаев (Россия) — 0:1 (Иппон)

Тедди Рине (Франция) — Хисаеси Харасава (Япония) — 1:0 (Иппон)