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Сегодня, 11:35

Саша Илич назначен главным тренером «Пари НН»

Виктория Кравченко
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Саша Илич.
Фото ФК «Атромитос Афины»

Сербский специалист Саша Илич возглавил «Пари НН», сообщает пресс-служба команды. Он стал первым иностранным тренером в истории клуба. Контракт с Иличем рассчитан до лета 2025 года.

«В качестве игрока завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера работал с юниорской, молодежной и основной сборной Сербии, сербским «Чукарички» (третье место), болгарским ЦСКА (второе место, квалификация Лиги Конференций) и греческим «Атромитосом», — говорится в сообщении.

Илич начал тренерский путь в 2019 году. В ходе карьеры специалист работал в «Чукаричках» и софийском ЦСКА. С октября прошлого года серб возглавляет афинский «Атромитос».

Ранее руководство «Пари НН» отправило в отставку Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Нижегородцы под его руководством проиграли все 6 матчей в весенней части сезона РПЛ.

Саша Илич
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
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 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Спартак
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