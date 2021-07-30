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Российский дзюдоист Башаев поборется за бронзу на Олимпиаде в Токио

11:56
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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев не смог выйти в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинальном поединке в весовой категории свыше 100 кг россиянин уступил грузину Гураму Тушишвили.

В финале Тушишвили встретится с чехом Лукашем Крпалеком. Башаев поборется за бронзовую медаль с украинцем Якимом Хаммо. Финальные поединки в мужской сетке пройдут после того, как будут разыграны медали в категории свыше 78 кг у женщин.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 100 кг

1/2 финала

Тамерлан Башаев (Россия) — Гурам Тушишвили (Грузия) — 0:1 (Иппон)

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Иван Торопцев все материалы автора

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