Российский дзюдоист Башаев поборется за бронзу на Олимпиаде в Токио
11:56
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев не смог выйти в финал Олимпиады в Токио.
В полуфинальном поединке в весовой категории свыше 100 кг россиянин уступил грузину Гураму Тушишвили.
В финале Тушишвили встретится с чехом Лукашем Крпалеком. Башаев поборется за бронзовую медаль с украинцем Якимом Хаммо. Финальные поединки в мужской сетке пройдут после того, как будут разыграны медали в категории свыше 78 кг у женщин.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 100 кг
1/2 финала
Тамерлан Башаев (Россия) — Гурам Тушишвили (Грузия) — 0:1 (Иппон)
Читайте также
Теннис на Олимпиаде: Хачанов выбил обидчика Медведева, россияне сыграют в финале микста, расписание и результаты 30 июля
8
Зачет
vs
15
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю