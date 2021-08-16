Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

В Японии задержали грузинского паралимпийца по делу о нападении на охранника отеля

11:02

Член паралимпийской сборной Грузии подозревается в нападении на сотрудника отеля, информирует агентство Kyodo. Он был задержан полицией.

Как отмечается, дзюдоист, который должен был принять участие в Паралимпийских играх в Токио, толкнул 60-летнего сотрудника охраны отеля, в результате чего тот получил перелом ребра.

Инцидент произошел после того, как работник отеля сделал замечание мужчине и нескольким другим грузинским спортсменам, которые шумели во время распития спиртных напитков.

Дзюдоист, имя которого не называется, находился на карантине, так как у одного из членов команды был обнаружен COVID-19.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Кабулов объяснил разницу в отношении талибов к дипломатам РФ и США
Видео: жертвы наводнения в Анапе молят о помощи
В МВД Украины назвали три версии гибели мэра Кривого Рога
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
6
Офсайд


  • Талышчик Талышофф

    дикие это русские маняьки которыми тюрьмы забиты)

    16.08.2021

  • Марина

    Ничего себе, паралимпиец!

    16.08.2021

  • Опять забаненный)))

    "- И дикий же народ! - удивлялись экскурсанты. - Дети гор!"

    16.08.2021