В Японии задержали грузинского паралимпийца по делу о нападении на охранника отеля
Член паралимпийской сборной Грузии подозревается в нападении на сотрудника отеля, информирует агентство Kyodo. Он был задержан полицией.
Как отмечается, дзюдоист, который должен был принять участие в Паралимпийских играх в Токио, толкнул 60-летнего сотрудника охраны отеля, в результате чего тот получил перелом ребра.
Инцидент произошел после того, как работник отеля сделал замечание мужчине и нескольким другим грузинским спортсменам, которые шумели во время распития спиртных напитков.
Дзюдоист, имя которого не называется, находился на карантине, так как у одного из членов команды был обнаружен COVID-19.
Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.
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Талышчик Талышофф
дикие это русские маняьки которыми тюрьмы забиты)
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Марина
Ничего себе, паралимпиец!
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Опять забаненный)))
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