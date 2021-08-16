В Японии задержали грузинского паралимпийца по делу о нападении на охранника отеля

Член паралимпийской сборной Грузии подозревается в нападении на сотрудника отеля, информирует агентство Kyodo. Он был задержан полицией.

Как отмечается, дзюдоист, который должен был принять участие в Паралимпийских играх в Токио, толкнул 60-летнего сотрудника охраны отеля, в результате чего тот получил перелом ребра.

Инцидент произошел после того, как работник отеля сделал замечание мужчине и нескольким другим грузинским спортсменам, которые шумели во время распития спиртных напитков.

Дзюдоист, имя которого не называется, находился на карантине, так как у одного из членов команды был обнаружен COVID-19.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.