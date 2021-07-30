Чешский дзюдоист Крпалек во второй раз подряд стал олимпийским чемпионом
13:07
Чешский дзюдоист Лукаш Крпалек победил грузина Гурама Тушишвили в финале турнира в категории свыше 100 кг на Олимпиаде в Токио.
Крпалек во второй раз подряд завоевал золотую медаль на Играх — до этого он побеждал на Олимпиаде в Бразилии в 2016 году.
Отметим, что одним из бронзовых призеров в категории свыше 100 кг стал россиянин Тамерлан Башаев.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 100 кг
Финал
Гурам Тушишвили (Грузия) — Лукаш Крпалек (Чехия) — 0:1 (Иппон)
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