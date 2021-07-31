Сборная Франции по дзюдо победила Японию в финале смешанного турнира на Олимпиаде в Токио.

Французы одержали победу со счетом 4:1. В составе победителей выступили Кларисс Агбеньену, Аксель Клерже, Ромэйн Дико, Тедди Ринер, Сара Леони Сизик и Гийом Шен.

Бронзовые медали в миксте завоевали Израиль и Германия.

Дзюдо

Токио (Япония)

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Микст

Финал

Япония — Франция — 1:4