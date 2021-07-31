Российские дзюдоисты проиграли Израилю в борьбе за бронзу Олимпиады
12:34
Сборная России по дзюдо проиграла Израилю в поединке за бронзовые медали Олимпиады в Токио в смешанном командном первенстве.
Российскую команду представляли Мадина Таймазова, Михаил Игольников, Александра Бабинцева, Тамерлан Башаев, Дарья Межецская и Муса Могушков. Единственной представительницей России, которая смогла выиграть свой поединок, стала Мадина Таймазова. Игольников, Бабинцева, Башаев и Межецкая проиграли свои схватки, а выход Могушкова не потребовался, поскольку израильтяне досрочно обеспечили себе победу.
В другом финале за третье место бронзовую медаль завоевала сборная Германии, победившая команду из Нидерландов.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Микст
Матчи за 3-е место
Израиль — Россия — 4:1
Германия — Нидерланды — 4:2
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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