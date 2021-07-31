Российские дзюдоисты проиграли Израилю в борьбе за бронзу Олимпиады

Сборная России по дзюдо проиграла Израилю в поединке за бронзовые медали Олимпиады в Токио в смешанном командном первенстве.

Российскую команду представляли Мадина Таймазова, Михаил Игольников, Александра Бабинцева, Тамерлан Башаев, Дарья Межецская и Муса Могушков. Единственной представительницей России, которая смогла выиграть свой поединок, стала Мадина Таймазова. Игольников, Бабинцева, Башаев и Межецкая проиграли свои схватки, а выход Могушкова не потребовался, поскольку израильтяне досрочно обеспечили себе победу.

В другом финале за третье место бронзовую медаль завоевала сборная Германии, победившая команду из Нидерландов.

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Матчи за 3-е место

Израиль — Россия — 4:1

Германия — Нидерланды — 4:2