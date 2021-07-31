Российские дзюдоисты после поражения от Японии поборются за бронзу Олимпиады

Российские дзюдоисты в составе Дарьи Межецкой, Мусы Могушкова, Мадины Таймазовой, Михаила Игольникова, Александры Бабинцевой и Тамерлана Башаева в полуфинале олимпийского турнира в смешанных командах уступили Японии.

Российская команда уступила со счетом 0:4. В поединке за бронзу россияне встретятся с проигравшей командой матча Франция — Нидерланды. Встреча пройдет сегодня, 31 июля.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

1/2 финала

Япония — Россия — 4:0