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Российские дзюдоисты после поражения от Японии поборются за бронзу Олимпиады

08:59
Российские дзюдоисты проиграли Японии на Олимпиаде-2020. Фото Reuters
Российские дзюдоисты проиграли Японии на Олимпиаде-2020. Фото Reuters
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Российские дзюдоисты в составе Дарьи Межецкой, Мусы Могушкова, Мадины Таймазовой, Михаила Игольникова, Александры Бабинцевой и Тамерлана Башаева в полуфинале олимпийского турнира в смешанных командах уступили Японии.

Российская команда уступила со счетом 0:4. В поединке за бронзу россияне встретятся с проигравшей командой матча Франция — Нидерланды. Встреча пройдет сегодня, 31 июля.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

1/2 финала

Япония — Россия — 4:0

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Сергей Разин все материалы автора

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