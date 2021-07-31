Российские дзюдоисты после поражения от Японии поборются за бронзу Олимпиады
08:59
Российские дзюдоисты в составе Дарьи Межецкой, Мусы Могушкова, Мадины Таймазовой, Михаила Игольникова, Александры Бабинцевой и Тамерлана Башаева в полуфинале олимпийского турнира в смешанных командах уступили Японии.
Российская команда уступила со счетом 0:4. В поединке за бронзу россияне встретятся с проигравшей командой матча Франция — Нидерланды. Встреча пройдет сегодня, 31 июля.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Микст
1/2 финала
Япония — Россия — 4:0
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Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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