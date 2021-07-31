Российские дзюдоисты вышли в полуфинал Олимпиады в смешанных командах

Российские дзюдоисты в составе Дарьи Межецкой, Мусы Могушкова, Мадины Таймазовой, Михаила Игольникова, Александры Бабинцевой и Тамерлана Башаева в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанных командах победили Монголию.

Россияне победили со счетом 4:2. В полуфинале Россия встретится с Японией сегодня, 31 июля.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

1/4 финала

Россия — Монголия — 4:2