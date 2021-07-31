Российские дзюдоисты вышли в полуфинал Олимпиады в смешанных командах
07:40
Российские дзюдоисты в составе Дарьи Межецкой, Мусы Могушкова, Мадины Таймазовой, Михаила Игольникова, Александры Бабинцевой и Тамерлана Башаева в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанных командах победили Монголию.
Россияне победили со счетом 4:2. В полуфинале Россия встретится с Японией сегодня, 31 июля.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Микст
1/4 финала
Россия — Монголия — 4:2
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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