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Российские дзюдоисты вышли в полуфинал Олимпиады в смешанных командах

07:40
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Российские дзюдоисты в составе Дарьи Межецкой, Мусы Могушкова, Мадины Таймазовой, Михаила Игольникова, Александры Бабинцевой и Тамерлана Башаева в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанных командах победили Монголию.

Россияне победили со счетом 4:2. В полуфинале Россия встретится с Японией сегодня, 31 июля.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

1/4 финала

Россия — Монголия — 4:2

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Сергей Разин все материалы автора

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