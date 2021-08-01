Михайлин — о выступлении российских дзюдоистов на Олимпиаде: «Немножко зажрались»
Серебряный призер Олимпиады-2012 Александр Михайлин прокомментировал неудачное выступление российских дзюдоистов на Играх в Токио.
Ранее в своем Instagram Михайлин заявил, что его разочаровали бронзовые медали российских дзюдоистов.
«На мой взгляд, винить только тренеров неправильно. Были и их ошибки, состав, например, я бы привез несколько другой. Но большая часть вины — на спортсменах, которые, грубо говоря, немножко зажрались. После феерии в Лондоне и Рио перестали страстно желать побед, возникла уверенность, что перед ними все будут падать. Не увидел блеска в глазах — выходили без воли и уступали», — цитирует Михайлина «Матч ТВ».
На Олимпиаде в Токио российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали: Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Отметим, на Играх разыгрывалось 15 комплектов медалей в дисциплине. Ранее о неудачном выступлении российских дзюдоистов на Играх в Японии высказался президент ОКР Станислав Поздняков.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/olimpijskije_igry/Tokyo_2020/matchtvnews_NI1382747_Nemnozhko_zazhralis_Legenda_rossijskogo_dzudo_Aleksandr_Mihajlin__o_vystuplenii_nashih_v_Tokio?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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