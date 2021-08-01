Серебряный призер Олимпиады-2012 Александр Михайлин прокомментировал неудачное выступление российских дзюдоистов на Играх в Токио.

Ранее в своем Instagram Михайлин заявил, что его разочаровали бронзовые медали российских дзюдоистов.

«На мой взгляд, винить только тренеров неправильно. Были и их ошибки, состав, например, я бы привез несколько другой. Но большая часть вины — на спортсменах, которые, грубо говоря, немножко зажрались. После феерии в Лондоне и Рио перестали страстно желать побед, возникла уверенность, что перед ними все будут падать. Не увидел блеска в глазах — выходили без воли и уступали», — цитирует Михайлина «Матч ТВ».

На Олимпиаде в Токио российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали: Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Отметим, на Играх разыгрывалось 15 комплектов медалей в дисциплине. Ранее о неудачном выступлении российских дзюдоистов на Играх в Японии высказался президент ОКР Станислав Поздняков.