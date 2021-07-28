Российская дзюдоистка Таймазова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова прошла в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

В 1/8 финала турнира в категории до 70 кг россиянка победила Марию Портелу из Бразилии.

В четвертьфинале Таймазова встретится с Элизавет Телциду из Греции. Поединок состоится сегодня, 28 июля.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 70 кг

1/8 финала

Мария Портела (Бразилия) — Мадина Таймазова (Россия) — 0:1 (Иппон)