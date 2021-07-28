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Российская дзюдоистка Таймазова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио

07:02
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова прошла в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

В 1/8 финала турнира в категории до 70 кг россиянка победила Марию Портелу из Бразилии.

В четвертьфинале Таймазова встретится с Элизавет Телциду из Греции. Поединок состоится сегодня, 28 июля.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 70 кг

1/8 финала

Мария Портела (Бразилия) — Мадина Таймазова (Россия) — 0:1 (Иппон)

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Иван Торопцев все материалы автора

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