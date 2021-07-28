Российская дзюдоистка Таймазова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио
07:02
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова прошла в четвертьфинал Олимпиады в Токио.
В 1/8 финала турнира в категории до 70 кг россиянка победила Марию Портелу из Бразилии.
В четвертьфинале Таймазова встретится с Элизавет Телциду из Греции. Поединок состоится сегодня, 28 июля.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 70 кг
1/8 финала
Мария Портела (Бразилия) — Мадина Таймазова (Россия) — 0:1 (Иппон)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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