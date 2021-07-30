Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Дзюдо
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Дзюдо

Дзюдоистка Соне принесла Японии 16-е золото на домашней Олимпиаде

12:37
Теги:

Японская дзюдоистка Акира Соне победила Идалис Ортис из Кубы в финале олимпийского турнира в категории свыше 78 кг.

Золотая медаль Соне стала для Японии 16-й по счету на домашних Играх.

Бронзовые медали в категории свыше 78 кг у женщин завоевали Ирина Киндерская из Азербайджана и Ромен Дико из Франции. Отметим, что медаль Киндерской стала для Азербайджана первой на Олимпиаде в Токио.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

свыше 78 кг

Финал

Идалис Ортис (Куба) — Акира Соне (Япония) — 0:1 (Иппон)

Матчи за 3-е место

Ху Шиян (Китай) — Ирина Киндерская (Азербайджан) — 0:1 (Иппон)

Кайра Саит (Турция) — Ромен Дико (Франция) — 0:1 (Иппон)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Теннис на Олимпиаде: Хачанов выбил обидчика Медведева, россияне сыграют в финале микста, расписание и результаты 30 июля
Как себя чувствует Макsим 30 июля
Фото самарского полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы
СК возбудил дело об убийстве школьницы полицейским под Самарой
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд