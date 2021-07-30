Дзюдоистка Соне принесла Японии 16-е золото на домашней Олимпиаде
12:37
Японская дзюдоистка Акира Соне победила Идалис Ортис из Кубы в финале олимпийского турнира в категории свыше 78 кг.
Золотая медаль Соне стала для Японии 16-й по счету на домашних Играх.
Бронзовые медали в категории свыше 78 кг у женщин завоевали Ирина Киндерская из Азербайджана и Ромен Дико из Франции. Отметим, что медаль Киндерской стала для Азербайджана первой на Олимпиаде в Токио.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
свыше 78 кг
Финал
Идалис Ортис (Куба) — Акира Соне (Япония) — 0:1 (Иппон)
Матчи за 3-е место
Ху Шиян (Китай) — Ирина Киндерская (Азербайджан) — 0:1 (Иппон)
Кайра Саит (Турция) — Ромен Дико (Франция) — 0:1 (Иппон)
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