Дзюдоистка Соне принесла Японии 16-е золото на домашней Олимпиаде

Японская дзюдоистка Акира Соне победила Идалис Ортис из Кубы в финале олимпийского турнира в категории свыше 78 кг.

Золотая медаль Соне стала для Японии 16-й по счету на домашних Играх.

Бронзовые медали в категории свыше 78 кг у женщин завоевали Ирина Киндерская из Азербайджана и Ромен Дико из Франции. Отметим, что медаль Киндерской стала для Азербайджана первой на Олимпиаде в Токио.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

свыше 78 кг

Финал

Идалис Ортис (Куба) — Акира Соне (Япония) — 0:1 (Иппон)

Матчи за 3-е место

Ху Шиян (Китай) — Ирина Киндерская (Азербайджан) — 0:1 (Иппон)

Кайра Саит (Турция) — Ромен Дико (Франция) — 0:1 (Иппон)