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Поздняков высказался о неудачном выступлении россиян в дзюдо на Олимпиаде в Токио

09:24
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал неудачное выступление российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио.

— С чем связан полный провал в дзюдо?

— Дзюдо принесло нам три бронзы. Это не тот результат, на который рассчитывала федерация. Но с причинами такого результата следует разбираться экспертам и специалистам. Я не являюсь таковым. Думаю, логично дождаться заседания тренерского совета и на экспертном уровне подвести итог.

Российские спортсмены завоевали три бронзовых медали в дзюдо на Играх в Токио. На Олимпиаде разыгрывалось 15 комплектов медалей в этом виде спорта.

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Артем Калинин все материалы автора

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