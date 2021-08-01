Поздняков высказался о неудачном выступлении россиян в дзюдо на Олимпиаде в Токио
09:24
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал неудачное выступление российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио.
— С чем связан полный провал в дзюдо?
— Дзюдо принесло нам три бронзы. Это не тот результат, на который рассчитывала федерация. Но с причинами такого результата следует разбираться экспертам и специалистам. Я не являюсь таковым. Думаю, логично дождаться заседания тренерского совета и на экспертном уровне подвести итог.
Российские спортсмены завоевали три бронзовых медали в дзюдо на Играх в Токио. На Олимпиаде разыгрывалось 15 комплектов медалей в этом виде спорта.
Читайте также
Работает в тату-салоне, учит трюки по интернету и включила в Токио русскую музыку. Она — самая необычная девушка в нашей сборной
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю