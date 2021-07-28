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Российская дзюдоистка Таймазова вышла в полуфинал Олимпиады

07:58
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова прошла в полуфинал Олимпиады.

В четвертьфинале турнира в весовой категории до 70 кг россиянка победила Элизабет Телтсиду из Греции.

В полуфинале Таймазова встретится с японкой Чизуру Арай. Поединок состоится сегодня, 28 июля. Ориентировочное время начала боя — 11:30 (мск).

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 70 кг

1/4 финала

Элизабет Телтсиду (Греция) — Мадина Таймазова (Россия) — 0:1 (Иппон)

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Иван Торопцев все материалы автора

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