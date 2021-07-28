Российская дзюдоистка Таймазова вышла в полуфинал Олимпиады
07:58
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова прошла в полуфинал Олимпиады.
В четвертьфинале турнира в весовой категории до 70 кг россиянка победила Элизабет Телтсиду из Греции.
В полуфинале Таймазова встретится с японкой Чизуру Арай. Поединок состоится сегодня, 28 июля. Ориентировочное время начала боя — 11:30 (мск).
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 70 кг
1/4 финала
Элизабет Телтсиду (Греция) — Мадина Таймазова (Россия) — 0:1 (Иппон)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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