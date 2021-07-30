Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Дзюдо
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Дзюдо

Бронзовый призер Олимпиады Башаев: «Не нравится атмосфера вокруг ММА»

15:39
Теги:

Бронзовый призер Олимпийских игр, российский дзюдоист Тамерлан Башаев в беседе с журналистами рассказал, что ему не нравится в ММА.

«Это спорт более-менее неплохой, но мне не нравится атмосфера, которая вокруг него, — сказал 25-летний спортсмен. — Потому что это полная противоположность той атмосфере, которая есть в дзюдо. Уважение, братство — все эти нормы морали в ММА отсутствуют почти полностью, потому что люди пытаются создать шоу — чтобы набрать себе не самую приятную аудиторию, просто эта аудитория — она большая», — сказал Башаев.

Сегодня, 30 июля Башаев стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в категории свыше 100 кг.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора

Читайте также

Олимпиада 2020, волейбол, мужчины: Россия — Франция, время начала и где смотреть
В Кремле прокомментировали массовую драку в Крыму
Видео: Как по линиям на ладони определить серьезные болезни
Вызванный в прокуратуру комик Мирзализаде снова пошутил про русских
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события