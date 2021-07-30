Бронзовый призер Олимпиады Башаев: «Не нравится атмосфера вокруг ММА»
15:39
Бронзовый призер Олимпийских игр, российский дзюдоист Тамерлан Башаев в беседе с журналистами рассказал, что ему не нравится в ММА.
«Это спорт более-менее неплохой, но мне не нравится атмосфера, которая вокруг него, — сказал 25-летний спортсмен. — Потому что это полная противоположность той атмосфере, которая есть в дзюдо. Уважение, братство — все эти нормы морали в ММА отсутствуют почти полностью, потому что люди пытаются создать шоу — чтобы набрать себе не самую приятную аудиторию, просто эта аудитория — она большая», — сказал Башаев.
Сегодня, 30 июля Башаев стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в категории свыше 100 кг.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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