Бронзовый призер Олимпиады Башаев: «Не нравится атмосфера вокруг ММА»

Бронзовый призер Олимпийских игр, российский дзюдоист Тамерлан Башаев в беседе с журналистами рассказал, что ему не нравится в ММА.

«Это спорт более-менее неплохой, но мне не нравится атмосфера, которая вокруг него, — сказал 25-летний спортсмен. — Потому что это полная противоположность той атмосфере, которая есть в дзюдо. Уважение, братство — все эти нормы морали в ММА отсутствуют почти полностью, потому что люди пытаются создать шоу — чтобы набрать себе не самую приятную аудиторию, просто эта аудитория — она большая», — сказал Башаев.

Сегодня, 30 июля Башаев стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в категории свыше 100 кг.