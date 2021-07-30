Кадыров поздравил дзюдоиста Башаева с завоеванием бронзовой медали Олимпиады

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил российского дзюдоиста Тамерлана Башаева с завоеванием бронзовой медали в весовой категории свыше 100 кг на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Громкую победу в свой актив записал наш дзюдоист Тамерлан Башаев. На стадии 1/4 финала среди тяжеловесов он одолел двукратного олимпийского чемпиона из Франции Тедди Ринера. Но, к великому сожалению, не смог пробиться в финал, проиграв в полуфинале Гураму Тушишвили из Грузии. Он стал бронзовым призером ОИ, победив украинца Якова Хаммо.



Я поздравляю Тамерлана с завоеванием бронзовой медали! Вся страна сегодня поддерживала Имама Хатаева и Тамерлана Башаева. Они порадовали нас яркими выступлениями. Оба подошли к турниру в прекрасной форме и были заряжены покорить вершину ОИ. Мы гордимся ими, болеем за Имама и желаем ему успехов. «Ахмат» — сила!", — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».