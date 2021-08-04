Таймазова и Башаев принесли извинения за нарушение кодекса дзюдоиста на Олимпиаде в Токио

Бронзовые призеры Олимпиады-2020 Мадина Таймазова и Тамерлан Башаев направили свои извинения за нарушение кодекса дзюдоиста в Международную федерацию дзюдо (IJF), сообщает ТАСС.

На Играх в Токио российские Таймазова и Башаев высказали критические замечания в адрес судей.

«Прошу вас простить меня за недопустимые слова, которые я сказала на Олимпиаде в Токио в адрес арбитров, судивших полуфинальную встречу с моим участием. После тяжелейшего полуфинала я лишилась возможности бороться за золотую медаль, на которую я очень рассчитывала. Я дала волю чувствам, позволила себе слабость, допустив совершенно некорректные высказывания о судьях. Сегодня, когда эмоции утихли, я поняла свою ошибку и вижу, что никакой предвзятости по отношению ко мне в поединке с Араи со стороны судей не было и не могло быть», — говорится в сообщении Таймазовой.

«Каждый из нас — участников Игр — испытывал в эти дни очень сильные эмоции. Нельзя давать им волю, но я, к сожалению, позволил себе минутную слабость, совершенно не подумав о последствиях моих слов, которые в течение считанных часов разлетелись по всему миру», — говорится в обращении Башаева.

На Олимпиаде в Токио российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали: Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Башаев (свыше 100 кг). Отметим, на Играх разыгрывалось 15 комплектов медалей в дисциплине.