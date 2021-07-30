Тамерлан Башаев: «Не думаю, а знаю, что судьи подтаскивают Ринера»

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев в беседе с журналистами выразил мнение, что двукратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру подсуживают. Башаев победил Ринера в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории свыше 100 кг. В итоге россиянин стал бронзовым призером Олимпиады.

— Вы думаете, что судьи подтаскивают Ринера...

— Я не думаю, я знаю. Понимаю, что им нужен человек, который три раза выиграл Олимпиаду, который не падает. Потому что это продвигает дзюдо как спорт. Простой человек может ничего не знать о дзюдо, кроме одного — что там есть какой-то огромный темнокожий француз, который выигрывает все подряд.

— Показалось, что когда в схватке с Ринером вам дали второе предупреждение, вы усмехнулись — будто ждали этого.

— Я этого, конечно, ждал. Это был истеричный смех, скажем так. Потому что это было максимально несправедливо. Человек держит запрещенный захват — схватил меня за кисть... Вообще, в дзюдо это считается односторонним захватом — больше трех секунд держать нельзя. А если схватит за пальцы — будет дисквалификация. Но судьи с этим ничего не делали. Они смотрели на это — все прекрасно видели, но вместо того, чтобы наказать его, наказали меня.