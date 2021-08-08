Канадская велогонщица Келси Ситчелл завоевала золото Олимпиады в спринте
06:03
Канадская велогонщица Келси Ситчелл выиграла золото в финальных заездах в спринте Олимпиады в Токио (Япония).
Серебряную медаль взяла украинка Алена Старикова. Бронза у велогонщицы из Гонконга Ли Вайсе.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Спринт
Финал
1. Келси Митчелл (Канада)
2. Алена Старикова (Украина)
3. Ли Вайсе (Гонконг)
4. Эмма Хинце (Германия)
Читайте также
Алина Кабаева — о серебре Дины Авериной на Олимпиаде: «Похоже, главной задачей судей было лишить Россию золота»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю