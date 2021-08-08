Канадская велогонщица Келси Ситчелл завоевала золото Олимпиады в спринте

Канадская велогонщица Келси Ситчелл выиграла золото в финальных заездах в спринте Олимпиады в Токио (Япония).

Серебряную медаль взяла украинка Алена Старикова. Бронза у велогонщицы из Гонконга Ли Вайсе.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Спринт

Финал

1. Келси Митчелл (Канада)

2. Алена Старикова (Украина)

3. Ли Вайсе (Гонконг)

4. Эмма Хинце (Германия)