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Канадская велогонщица Келси Ситчелл завоевала золото Олимпиады в спринте

06:03

Канадская велогонщица Келси Ситчелл выиграла золото в финальных заездах в спринте Олимпиады в Токио (Япония).

Серебряную медаль взяла украинка Алена Старикова. Бронза у велогонщицы из Гонконга Ли Вайсе.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Спринт

Финал

1. Келси Митчелл (Канада)

2. Алена Старикова (Украина)

3. Ли Вайсе (Гонконг)

4. Эмма Хинце (Германия)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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