Дмитриев вышел в четвертьфинал кейрина на Олимпиаде в Токио

Российский велогонщик Денис Дмитриев занял второе место в своем заезде на Олимпиаде в Токио в дисциплине «Кейрин». Лучшим стал японец Юдаи Нитта. Оба спортсмена вышли в четвертьфинал.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Кейрин

1-й круг

4-й заезд

1. Юдаи Нитта (Япония)

2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,004

3. Мэттью Глэтцер (Австралия) — 0,093