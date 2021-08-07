Дмитриев вышел в четвертьфинал кейрина на Олимпиаде в Токио
10:15
Российский велогонщик Денис Дмитриев занял второе место в своем заезде на Олимпиаде в Токио в дисциплине «Кейрин». Лучшим стал японец Юдаи Нитта. Оба спортсмена вышли в четвертьфинал.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Кейрин
1-й круг
4-й заезд
1. Юдаи Нитта (Япония)
2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,004
3. Мэттью Глэтцер (Австралия) — 0,093
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