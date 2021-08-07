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Дмитриев вышел в четвертьфинал кейрина на Олимпиаде в Токио

10:15

Российский велогонщик Денис Дмитриев занял второе место в своем заезде на Олимпиаде в Токио в дисциплине «Кейрин». Лучшим стал японец Юдаи Нитта. Оба спортсмена вышли в четвертьфинал.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Кейрин

1-й круг

4-й заезд

1. Юдаи Нитта (Япония)

2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,004

3. Мэттью Глэтцер (Австралия) — 0,093

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