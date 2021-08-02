Российские велогонщицы Войнова и Шмелева поборются за бронзу с Нидерландами на Олимпиаде
11:10
Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева поборются за бронзовую медаль с командой Нидерландов на Олимпиаде в Токио (Япония). Заезд начнется в 12.06 (мск).
За золотые медали поспорят Китай и Германия.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Командный спринт
1/4 финала
Первый заезд
1. Россия — 32,249
2. Мексика — 32,701
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