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Российские велогонщицы Войнова и Шмелева поборются за бронзу с Нидерландами на Олимпиаде

11:10
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Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева поборются за бронзовую медаль с командой Нидерландов на Олимпиаде в Токио (Япония). Заезд начнется в 12.06 (мск).

За золотые медали поспорят Китай и Германия.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Командный спринт

1/4 финала

Первый заезд

1. Россия — 32,249

2. Мексика — 32,701

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Виктория Кравченко все материалы автора

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