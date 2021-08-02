Российские велогонщицы Войнова и Шмелева поборются за бронзу с Нидерландами на Олимпиаде

Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева поборются за бронзовую медаль с командой Нидерландов на Олимпиаде в Токио (Япония). Заезд начнется в 12.06 (мск).

За золотые медали поспорят Китай и Германия.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Командный спринт

1/4 финала

Первый заезд

1. Россия — 32,249

2. Мексика — 32,701