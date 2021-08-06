Российская велосипедистка Войнова вышла в 1/8 финала Олимпиады в спринте
13:17
Российская велосипедистка Анастасия Войнова прошла в 1/8 финала Олимпиады в спринте.
В дополнительном заезде за выход в 1/8 финала Войнова победила японку Юку Кобаяси.
Заезды 1/8 финала в спринте у женщин состоятся завтра, 7 августа.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Спринт
Дополнительные заезды за выход в 1/8 финала
4-й заезд
1. Анастасия Войнова (Россия)
2. Юка Кобаяси (Япония) — отставание 0,275
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