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Российская велосипедистка Войнова вышла в 1/8 финала Олимпиады в спринте

13:17
Анастасия Войнова. Фото Reuters
Анастасия Войнова. Фото Reuters
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Российская велосипедистка Анастасия Войнова прошла в 1/8 финала Олимпиады в спринте.

В дополнительном заезде за выход в 1/8 финала Войнова победила японку Юку Кобаяси.

Заезды 1/8 финала в спринте у женщин состоятся завтра, 7 августа.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Спринт

Дополнительные заезды за выход в 1/8 финала

4-й заезд

1. Анастасия Войнова (Россия)

2. Юка Кобаяси (Япония) — отставание 0,275

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Иван Торопцев все материалы автора

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